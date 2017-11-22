«Билайн» предложит сервис диагностики и ремонта подержанных телефонов

«Вымпелком» (бренд «Билайн») совместно с Digital Care Russia объявил о пилотном запуске услуги «Сервис+». Услуга позволяет абонентам «Билайн» дополнительно позаботиться о подержанном мобильном телефоне путем получения доступа к комплексному сервисному обслуживанию.

Услуга включает диагностику, позволяющую проверять техническое состояние телефона, исправность его отдельных элементов, в том числе дисплея, динамика, микрофона, камеры, а также состояния заряда аккумулятора и заполненности внутренней памяти; доставку мобильного телефона в сервисный центр и обратно владельцу; ремонт телефона в случае повреждения дисплея, а также других элементов, включая корпус, кнопки, переднюю и заднюю камеру, в случае повреждения их вместе с дисплеем, а также в случае попадания воды.

В рамках первого этапа пилотного проекта услуга запускается в двух монобрендовых салонах «Билайн» Ростова-на-Дону, а на втором этапе ее запуск планируется в салонах Краснодара, Сочи, Пятигорска и Ставрополя.

Воспользоваться услугой может любой абонент «Билайн» с подержанным мобильным телефоном (не старше трёх лет со дня покупки) популярных моделей любой ценовой категории, который не имеет повреждений на момент подключения сервиса.

Предварительная диагностика перед подключением услуги проводится бесплатно в офисе «Билайн» на оборудовании партнера. В ходе проверки определяется номер SN девайса, что делает невозможным подмену устройства на устройство аналогичной модели для использования сервиса в дальнейшем.

Пользователь услуги «Сервис+» имеет возможность обращаться на линию техподдержки без ограничений, чтобы сообщить о повреждении, получить информацию о статусе ремонта или же любую дополнительную информацию о услуге. Техподдержка доступна в рабочие дни с 8.00 до 18.00.

Месячная стоимость пользования услугой составит 250 руб. с учетом НДС, при этом оплата за услугу будет списываться со счета мобильного телефона абонента.