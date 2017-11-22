«Апс Энергия Рус» автоматизирует сопровождение заказов в BPM-системе ELMA

ELMA объявила о том, что «Апс Энергия Рус» для организации и автоматизации процессов сопровождения заказов клиентов использует систему BPM.

«Апс Энергия Рус» производит системы бесперебойного электропитания для нефтегазовой, атомной промышленности и других отраслей. В приоритете для компании – гарантия качества изделий, соблюдение сроков производства и быстрая доставка оборудования по России.

BPMS является единым информационным пространством для работы сотрудников компании. Регламенты бизнес-процессов, связанных с сопровождением заказов на поставку оборудования, выстроены и исполняются автоматически. В ELMA сотрудники получают задачи по процессам, оставляют комментарии, обмениваются информацией и документами.

На этапе внедрения системы в «Апс Энергия Рус» автоматизированы 5 бизнес-процессов. Они включают производство изделий в региональных подразделениях компании, поставку дополнительного оборудования, отгрузку и другие.

Внедрены элементы документооборота. В процессах используются 14 типов документов, 5 из которых генерируются по шаблону. ELMA автоматически формирует спецификации и отгрузочные документы, снимая часть рутинных операций с сотрудников компании.

Из нетиповых функций процессов – сохранение комментариев, которые специалисты оставляют в ходе работы по задачам. Благодаря этому в случае необходимости сотрудники могут посмотреть историю переписки по каждому заказу.

С помощью BPM-системы ELMA компания Апс Энергия Рус» упорядочила работу с контрагентами компании: клиентами, подрядчиками, поставщиками. Система отвечает за обмен данными между сотрудниками разных подразделений предприятия и обеспечивает консолидированное хранение документов.