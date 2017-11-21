SAP размещает облачное портфолио SAP Hybris в российском центре обработки данных

SAP объявила о размещении облачных решений SAP Hybris для электронной коммерции, маркетинга и управления взаимоотношениями с клиентами в российском центре обработки данных. Россия стала седьмой страной, в которой компания представила облачные продукты: SAP Hybris Cloud for Customer для автоматизации продаж и сервисного обслуживания клиентов, SAP Hybris Commerce Cloud – для электронной коммерции и построения маркетплейсов, а также SAP Hybris Marketing Cloud – для анализа и управления клиентским опытом.

SAP Hybris предлагает комплексную систему для управления персонализированным маркетингом и омниканальной коммерцией, автоматизируя процессы продаж и сервиса. Решения SAP Hybris позволяют перейти на новый уровень цифрового маркетинга за счет персонализированного взаимодействия с клиентом, построения систем активных продаж и анализа поведения потребителя в социальных сетях.

«К 2020 году, по нашим прогнозам, ожидается рост выручки от продаж облачных сервисов для управления взаимодействием с клиентами более чем в 3 раза. Мы анализируем потребности наших заказчиков и предоставляем доступ к инновационным технологиям, а также индустриальным компетенциям в сфере маркетинга и управления клиентским опытом, — отметил Андрей Шарак, заместитель генерального директора SAP CIS. — Размещение облачных продуктов в локальном центре обработки данных - это не только конкурентное преимущество на рынке в целом, но еще и стратегически важный этап, необходимый для развития и поддержания цифровой трансформации российских компаний».

На данный момент в мире облачными решениями из портфолио SAP Hybris пользуется более 1800 клиентов, в том числе такие российские компании как «КАМАЗ» и ТК «Мегаполис».