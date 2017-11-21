Диспетчеризация энергопотребления Schneider Electric применена в российской космической отрасли

Schneider Electric завершила комплексные испытания автоматизированной системы диспетчерского управления энергоснабжением EMCS на одном из крупнейших российских научно-технических предприятий космической отрасли – «Информационные спутниковые системы» имени академика М.Ф. Решетнева.

Сотрудничество Schneider Electric и ИСС имени М.Ф. Решетнева началось с 2009 г. За это время оборудование компании было поставлено для реконструкции и технического перевооружения больше 20 энергообъектов заказчика. В составе трансформаторных и распределительных подстанций внедрены современные линейки оборудования – модульные ячейки КСО SM6, сухие трансформаторы Тrihal, системы шинопровода Canalis, НКУ на базе Prisma, автоматические выключатели серий Compact NSX и Masterpact, устройства компенсации реактивной мощности Varset. АСДУЭ EMCS предназначалась для создания единой автоматизированной системы контроля и управления всеми новыми энергообъектами предприятия.

В этом году инженеры Schneider Electric протестировали и запустили в опытную эксплуатацию восемь первых подстанций с единым диспетчерским центром в составе АСДУЭ EMCS. Этот программно-технический комплекс является собственной разработкой Schneider Electric и предназначен для обеспечения бесперебойного электроснабжения предприятия, оперативно-диспетчерского контроля и управления технологическими процессами распределения электрической энергии в реальном времени.

Применение такой системы дает полную картину состояния энергообъектов, дистанционное соблюдение заданных режимов потребления электроэнергии, удаленный контроль действий обслуживающего персонала.

Главный инструмент диспетчера – экран с мнемосхемой энергоснабжения предприятия, где отображается состояние всех объектов с возможностью вывода дополнительных окон с параметрами устройств и осциллограмм. На автоматизированных рабочих местах сотрудники диспетчерской службы получают оперативную информацию о штатных, предаварийных и аварийных режимах, а также срабатывании блокировок и защит с привязкой всех событий к системе единого времени. Все регистрируемые системой данные заносятся в архив ретроспективной информации о работе оборудования и режимных параметрах технологических процессов в электроснабжении. Эта информация будет использована для анализа, оптимизации и планирования работы оборудования и его ремонта.

«Для нашего предприятия всегда критически важными были вопросы качества и бесперебойности электроснабжения. С внедрением системы диспетчеризации EMCS мы смогли не только решить эти вопросы, а также получить полную картину электроснабжения потребителей», – отметил Колесников Сергей Дмитриевич, заместитель главного инженера «ИСС имени М.Ф. Решетнева».

«Комплексное решение по диспетчеризации энергообъектов для ИСС имени М.Ф. Решетнева – это наш первый проект на предприятиях космической отрасли в России, - сказала Козюра Анна Николаевна, менеджер по работе с клиентами Schneider Electric в России и СНГ. – Первые 8 подстанций – это только начало, в планах провести комплексные испытания остальных объектов энергоснабжения предприятия. Мы рады предложить заказчику высоконадежное решение, успешно зарекомендовавшее себя на предприятиях авиатранспортной, нефтегазовой, металлургической промышленности».