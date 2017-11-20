Трекеры МТ-700 ГК «Скаут» прошли проверку работы с ГАИС «ЭРА-ГЛОНАСС»

ГК «Скаут» объявила о том, что ее оборудование «Скаут МТ-700 PRO 285», разработанное в соответствии с приказом №285 Минтранса РФ, успешно прошло необходимые проверки «ГЛОНАСС», в том числе идентификацию в ГАИС «ЭРА-ГЛОНАСС», и включено в список моделей аппаратуры спутниковой навигации, разрешенных к установке на автобусы, обслуживающие чемпионат мира по футболу. Список размещен на официальном ресурсе «ГЛОНАСС».

Согласно Указу Президента Российской Федерации от 9 мая 2017 года №202 "Об особенностях применения усиленных мер безопасности в период проведения в Российской Федерации чемпионата мира по футболу FIFA 2018 года и Кубка конфедераций FIFA 2017 года" в города-участники чемпионата будут допускаться автобусы, которые оснащены аппаратурой спутниковой навигации, прошедшей обязательную идентификацию в ГАИС «ЭРА-ГЛОНАСС».

Оборудование обеспечит сбор информации о состоянии транспортных средств и позволит в режиме реального времени контролировать перемещение автобусов, их скоростной режим и маршруты следования. Вся информация будет поступать в АНО «Транспортная дирекция Чемпионата мира по футболу 2018 года в Российской Федерации», что позволит оперативно реагировать на любые нештатные ситуации и повысить безопасность в рамках этого масштабного мероприятия.

Основные необходимые требования к оборудованию – поддержка протокола информационного взаимодействия, предусмотренного Межгосударственным стандартом ГОСТ 33472-2015 (EGTS), возможность работы терминала с SIM картой «ЭРА-ГЛОНАСС», а также подключения устройства громкой связи и тревожной кнопки.

Дополнительные преимущества МТ-700 – это высокая степень защиты от воздействия техногенных и климатических факторов; снижение риска саботажа за счет размещения разъемов в специальном отсеке; простота монтажа, удобство в использовании и точность контроля всех параметров; удаленная диагностика и конфигурирование; множество вариантов крепления на транспортное средство; встроенные акселерометр и гироскоп для контроля стиля вождения.

ГК «Скаут» разрабатывает и выпускает оборудование для спутникового мониторинга транспорта уже более 12 лет. Высокую степень надежности и эффективности оборудования и программного обеспечения Скаут подтверждают более 13 тыс. клиентов в России и СНГ.