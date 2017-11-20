PROMT представила новое поколение переводчиков для ПК

PROMT выпустила принципиально новые десктопные переводчики PROMT 18 для Windows для индивидуальных пользователей. С 20 ноября 2017 года все пользователи могут приобрести новые продукты для частного использования в интернет-магазине компании PROMT и у ее партнеров.

Новый продукт предназначен для быстрого и точного перевода текстов любого размера, документов и отдельных слов в справочных тематических словарях. Дизайн продукта отличается простотой, управление всеми возможностями решения понятно и не требует предварительного обучения. Основные функции переводчика вынесены в главное меню и сразу предлагаются пользователю для выбора нужной закладки для перевода - «Текст», «Документ» или «Словарь».

Одна из главных особенностей продукта – это перевод документов с сохранением оригинальной структуры и форматирования. При переводе документа программа, благодаря интегрированному компоненту Smart Technology, автоматически определяет основные параметры: язык документа, его формат, тип и тематику для подключения подходящего профиля из доступных в программе. Пользователь получает уже готовый документ на нужном языке с сохранением оригинального форматирования. От загрузки документа до получения перевода проходят считанные секунды, и все это в режиме полной конфиденциальности, так как программа не обращается за переводом на сторонние ресурсы и не передает данные.

Для решения рутинных задач по переводу, например, для перевода отдельных слов, коротких фраз в переписке, фрагментов текстов в презентациях, документах MS Office или PDF, информации на сайтах, в программе доступен универсальный плагин PROMT Агент. Достаточно выделить нужное слово или фрагмент текста, нажать «горячие» клавиши и перевод появится во всплывающем окне, и не потребуется переключений между окнами программ. PROMT Агент – это самый быстрый и надежный путь к переводу. С его помощью можно также перевести тексты на картинках, страницы сайтов и документы.

Продукты PROMT всегда имеют большие возможности по лингвистической настройке. Не исключение и новый продукт. В нем представлены разделы «Мой словарь», «Моя память» и «Мои слова без перевода», с помощью которых можно сохранить самые важные и сложные для машинного перевода фразы в базе данных, повлиять на перевод слов и добавить в программу новые устойчивые словосочетания. Интерфейс для лингвистических настроек отличается разумным минимализмом, продуманностью и легкостью в использовании.

Интегрированный в продукт электронный словарь содержит современную лексику и отличается удобными инструментами для интеллектуального поиска: пользователю не нужно вводить слова целиком - можно воспользоваться всплывающими подсказками, переводы сортированы по частям речи, для каждого слова можно посмотреть основные словоформы, одновременно с переводами предлагаются для просмотра устойчивые выражения и фразеологизмы.

PROMT Lite - это упрощенная версия нового продукта, с помощью которой можно переводить неформатированные тексты любого размера, а также переводить в любых Windows приложениях выделенные слова и фрагменты текстов с помощью PROMT Агент. Это приложение поможет пользователям с личной и деловой перепиской, поиском информации в интернете и в изучении иностранных языков.

PROMT Lite и Master содержат интегрированные профили, такие как «Частная переписка», «Путешествия», «Онлайн-покупки», «Информационные технологии», «Новости» и другие для перевода специализированных текстов.

«Новые переводчики PROMT для частных пользователей – это абсолютно новая платформа, разработанная по современным стандартам и требованиям рынка. Продукты с возможностью перевода текстов в любых приложениях и документов с сохранением форматирования в удобном и современном интерфейсе дарят пользователям уникальные возможности по работе с информацией на иностранных языках, - сказал Никита Шаблыков, директор по продажам PROMT. - Существует много задач по переводу, где пользователи предпочитают решения, которые обеспечивают сохранение приватности при работе с информацией, а значит, должны работать офлайн. Плюс, новыми продуктами PROMT 18 просто приятно пользоваться».