Positive Technologies и Solar Security создадут центры ГосСОПКА «под ключ»

Solar Security и Positive Technologies запустили совместное бизнес-направление по созданию ведомственных и корпоративных центров государственной системы обнаружения, предупреждения и ликвидации последствий компьютерных атак на информационные ресурсы Российской Федерации (ГосСОПКА) на базе комплекса технологий и экспертизы Positive Technologies, а также сервисов Solar Security по мониторингу и реагированию на инциденты.

Согласно исследованиям Positive Technologies, во II квартале 2017 года злоумышленники проявили повышенный интерес к государственным организациям, финансовой отрасли, оборонным предприятиям и промышленным компаниям, в сумме на них было направленно 24% атак. Атаки на КИИ характеризуются высоким профессионализмом атакующих, а также длительным и скрытным присутствием в инфраструктуре жертвы. При этом отчет Solar JSOC за первую половину 2017 года показывает, что соблюдение методических рекомендаций по эксплуатации ведомственных и корпоративных центров ГосСОПКА позволяют выявить около 80% внешних атак.

В соответствии с федеральным законом от 26.07.2017 N 187-ФЗ «О безопасности критической информационной инфраструктуры Российской Федерации» органы государственной власти, государственные корпорации и другие организации, относящиеся к КИИ, должны создать у себя ведомственные или корпоративные центры ГосСОПКА. Для этого организациям необходимы соответствующие технические решения и высокая экспертиза аналитиков, которая позволит осуществлять мониторинг, анализ и расследование инцидентов, а также выполнять ряд других функций в соответствии с методическими рекомендациями ФСБ России.

Чтобы помочь российским организациям в решении этой задачи, Positive Technologies и Solar Security объединили зарекомендовавшие себя российские продукты с опытом и экспертизой крупнейшего коммерческого центра мониторинга и реагирования на кибератаки.

В рамках данного направления Positive Technologies предоставляет заказчику комплекс технологических решений, необходимых для создания центра ГосСОПКА. В него входят продукты для построения информационного взаимодействия с главным центром ГосСОПКА, управления инцидентами, контроля защищенности внутренней инфраструктуры и периметра, защиты критических веб-сервисов организации, детектирования и блокирования вредоносных рассылок. Solar Security осуществляет эксплуатацию этих решений, контроль защищенности инфраструктуры, мониторинг и реагирование на инциденты информационной безопасности, а также взаимодействие с главным центром ГосСОПКА. Расследование инцидентов выполняется с использованием совокупной экспертизы партнеров.

Использование сервиса позволяет организациям в короткие сроки повысить общий уровень защищенности критической инфраструктуры, а также обеспечить соответствие требованиям N 187-ФЗ и методических рекомендаций по созданию ведомственных и корпоративных центров ГосСОПКА.

«В свете развития темы защиты КИИ мы планировали создание сервиса, который поможет российским организациям обеспечивать соответствие требованиям регуляторов. Positive Technologies обладает технологической платформой, полностью отвечающей нашим требованиям, и экспертизой в части расследования атак класса APT. Также очень важно, что у нас есть огромный опыт совместной работы и отлаженный процесс непрерывного взаимодействия, который помогает обеим компаниям совершенствовать свои продукты и сервисы. Такая синергия компетенций Positive Technologies и Solar Security позволяет заказчикам в максимально короткие сроки решить задачу по приведению организации в соответствие с требованиями регуляторов», – отметил Владимир Дрюков, директор направления Solar JSOC компании Solar Security.

«Выявление инцидентов в критических высоконагруженных инфраструктурах требует хорошо налаженных процессов, высокоточных технологий и широкого спектра экспертизы. Создавая экспертные продукты, мы в первую очередь заботимся об эффективности их использования. Solar Security, являясь early adopter в тестировании наших продуктов под нужды центров мониторинга, обладают глубочайшим пониманием наших технологий. Коллеги из Solar Security дают нам обратную связь по продуктам, а мы, в свою очередь, учитываем их отзывы при развитии функциональности продуктов, – отметил Алексей Новиков, руководитель экспертного центра безопасности (Expert Security Center) Positive Technologies. ― Технологический альянс компаний позволил сформировать стэк технологических решений для создания центров мониторинга «под ключ», а отточенные процессы выявления и реагирования на инциденты, выстроенные в компании Solar Security, органично дополняются нашими сервисами по расследованию целенаправленных атак и выявлению актуальных угроз».