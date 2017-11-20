«Петер-Сервис» и «Ростелеком» внедрят единую СRM для B2B сегмента

«Петер-Сервис» и «Ростелеком» объявили о начале проекта внедрения единой СRM-системы для B2B сегмента. В ходе реализации проекта «Ростелеком» получит эффективный инструмент управления взаимоотношения с клиентами и партнерами в B2B и B2G сегментах. Единая СRM-система позволит автоматизировать ключевые бизнес-процессы во всех 7 макрорегиональных филиалах и обеспечит компанию единой точкой входа для всех корпоративных клиентов.

Согласно стратегии «Ростелекома», B2B/B2G сегмент остается одним из перспективных направлений развития бизнеса компании. Для построения эффективной системы взаимоотношений с корпоративными и государственными клиентами оператору необходима единая платформа обслуживания. Для реализации этих задач в «Ростелекоме» стартует проект внедрения унифицированной федеральной СRM-системы во всех 7 макрорегиональных филиалах. Исполнителем работ стала компания «Петер-Сервис» – ведущий российский поставщик программного обеспечения для операторов связи.

Построение федеральной системы управления услугами и обслуживанием B2B/B2G-клиентов позволит «Ростелекому» автоматизировать ключевые бизнес-процессы в компании. Единая СRM-система «Петер-Сервис» станет эффективным инструментом управления продажами оператора; позволит контролировать все этапы жизненного цикла клиента и обеспечит прозрачность сквозных бизнес-процессов. Переход на унифицированную платформу повысит внутреннюю производительность и результативность сотрудников компании. Специалисты, обслуживающие корпоративных клиентов, получат возможность работать в «едином» окне.

«"Петер-Сервис" сотрудничает с "Ростелекомом" с 2003 года. Мы уже реализовали несколько крупных федеральных проектов и приступаем к следующему. Перед нами стоят амбициозные задачи: перевести все филиалы компании на единую СRM и обеспечить необходимую интеграцию с другими ключевыми ИТ-системами, в том числе с биллингом. Мы надеемся, что единая платформа позволит "Ростелекому" еще более эффективно выстраивать процессы управления клиентским опытом в корпоративном сегменте и обеспечит его клиентов необходимым уровнем сервиса и поддержки», – отметил генеральный директор компании «Петер-Сервис» Игорь Горьков.

«Построить одинаково эффективное взаимодействие с В2В-клиентами в нашей огромной компании без единой CRM невозможно. Количество систем, в которых работают наши сотрудники, в некоторых филиалах исчисляется двузначной цифрой, и с выводом новых продуктов открытых окон становится все больше. Нам же нужно одно окно, которое объединит работу с воронкой проектов, соберет лиды со всех входящих каналов, автоматизирует прохождение заявок на продажу и обслуживание по любому клиенту и любому продукту. Два года назад мы поставили себе цель создать его. Определившись с выбором решения, мы практически прошли экватор в достижении этой цели» – сказал руководитель департамента регионального развития «Ростелекома» Андрей Зименков.

Внедрение СRM для B2B/B2G сегмента будет состоять из нескольких этапов. Запуск системы в первом МРФ «Ростелекома» запланирован на осень 2018 года. Весь проект по внедрению единой платформы во всех филиалах оператора рассчитан на 2,5 года.