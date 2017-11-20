Отечественная IT-разработка для ресторанов выходит на ICO

«Битком 24», российский «умный» сервис по выбору и бронированию ресторанов, кафе и баров планирует выйти на ICO – платформу для привлечения средств, до середины декабря.

Инноваторы межотраслевого инжинирингового центра «Композиты России» МГТУ им. Н.Э. Баумана собрали более 1000 заведений в Москве: рестораны, бары, кафе, клубы в единую базу. Их приложение «Битком 24» помогает пользователям выбрать заведение и забронировать столик любым удобным способом: iOS-приложение, Android-приложение, интернет-сайт, а также расплатиться криптовалютой. У заведений есть своя панель управления контентом, которая позволяет отображать загруженность заведения в режиме реального времени, акции и бронь.

Разработчики приложения создали структуру, эффективно работающую в две стороны: это заведения, которым интересны пользователи и пользователи, которым интересны заведения. По причине того, что пользователи являются самым дорогим активом, как по стоимости привлечения, так для последующей оценки проекта, выход на ICO позволит масштабировать бизнес в другие страны.

«Мы сможем привлечь пользователей из других стран, расширить базу заведений, - сказал директор МИЦ «Композиты России» Владимир Нелюб. - Также ICO нужно для успешной технической доработки продукта. Как любой продукт международного масштаба, «Битком 24» потребует значительных вложений в техническую инфраструктуру, написание приложений для разных платформ».

Схожие проекты ресторанной тематики и HoReCa существуют по всему миру. Уникальность «Битком 24» в том, что приложение объединяет в себе достоинства существующих сервисов, дополняя их новейшими технологиями.

«Во-первых, мы не просто каталог заведений с бесконечным перечнем акций и скидок. Из всего множества мы предлагаем заведения, которые с большей вероятностью будут интересны пользователю, - сказал один из разработчиков проекта. - Например, мы учитываем социальное взаимодействие между пользователями, а совет друзей, как известно, является важной частью выбора заведения. Технологии машинного обучения позволят подбирать наиболее интересные предложения пользователю на основе анализа предпочтений тысяч пользователей, похожих на него. Для владельцев заведений, поставщиков товаров и услуг в заведения мы предлагаем инструмент прямого взаимодействия с аудиторией через нашу платформу. Также одним из нововведений на этом рынке является монетизация, суть которой в минимизации транзакций между платформой и заведениям».

Среди новейших технологий, используемых создателями «Битком 24» в своем проекте: AI (искусственный интеллект), Blockchain, Ethereum, Tensorflow, Elasticsearch, Hadoop, Golang, Kubernetes, Docker и это лишь малая часть.

«Наш сервис получил хорошие отзывы не только в Москве и России. Сервис доступен в нескольких европейских городах. Активно поступают заявки на подключение от ресторанов из других стран. Сейчас технические специалисты усовершенствовали сервис, и мы готовимся к выходу на ICO» - сказал Владимир Нелюб.

У готового продукта — платформы и приложений, целевых аудиторий несколько: пользователи, они же посетители ресторанов, баров и кафе по всему миру, владельцы заведений, поставщики продуктов, напитков в рестораны. Первые получают огромную базу заведений и дополнительные преимущества, бонусы напрямую от владельцев заведений. Вторые и третьи получают маркетинговый инструмент для работы с аудиторией: рестораторы выделяют свои заведения, поставщики — свою продукцию в заведениях.

«С точки зрения инвестирования в ICO проект будет интересен не только тем, кто пользуется услугами ресторанов, баров, кафе и клубов, но и тем, кто просто хочет иметь возможность получать доход: токен можно будет давать в аренду, зарабатывая на этом» - отметил Нелюб.

Разработка идеи и платформы шла с осени 2016 года на базе «Композиты России» МГТУ им. Н.Э. Баумана и сейчас вся команда разработчиков планирует только расширяться.