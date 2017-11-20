Merlion с помощью SAP повысит операционную эффективность

SAP СНГ и Merlion объявили о старте внедрения SAP Process Mining by Celonis. Решение поможет компании увеличить эффективность ключевых бизнес-процессов. Запуск решения в промышленную эксплуатацию планируется уже в этом году.

Реализация IT-проекта осуществляется по итогам пилота, в ходе которого Merlion провел детальный анализ своей сбытовой деятельности. В систему было загружено около 140 тыс. заказов компании, каждый из них был тщательно проанализирован: от момента создания до отгрузки клиенту. Благодаря этому удалось выявить ряд уязвимостей, которые могли стать причиной экономических потерь. Помимо этого, было подготовлено описание предполагаемых областей, которые нуждаются в оптимизации.

В результате внедрения SAP Process Mining by Celonis в Merlion повысится прозрачность всех операций, а также будет создана единая сквозная система анализа эффективности процессов и поиска отклонений от установленных в компании нормативных документов. Так, например, решение позволит сократить упущенные продажи и затраты на хранение и обработку товара на складе. Руководство компании всегда сможет четко видеть сбои на всех этапах процесса продаж и применять необходимые меры для решения возникающих проблем.

Основными пользователями системы станут не только сотрудники службы внутреннего аудита и бизнес-анализа, но и все руководители подразделений, представители службы внутренней безопасности, а также топ-менеджмент компании.

«На базе решения SAP будет создан экспертный центр, при помощи которого мы сможем находить и исправлять мельчайшие отклонения на всех уровнях работы бизнеса. Новое решение поможет нам сделать полную ревизию текущих процессов и поддерживать их в оптимальном состоянии в дальнейшем. Мы рассчитываем, что SAP Process Mining by Celonis станет для компании надежным инструментом для повышения эффективности бизнеса», - отметил Дмитрий Виноградов, генеральный директор Merlion.

«Уровень конкуренции на дистрибьюторском рынке России заставляет компании выбирать новые инструменты для улучшения своих показателей. Возможность видеть бизнес «как на ладони» - один из ключевых факторов успеха, особенно для тех игроков, которые постоянно стремятся к лидерству. Решение SAP Process Mining by Celonis позволит Merlion грамотно использовать потенциал сотрудников, задействовать все внутренние резервы и комплексно снизить затраты», - сказал Дмитрий Красюков, заместитель генерального директора SAP СНГ.