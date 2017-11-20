ФНС включила в реестр ККТ новые онлайн-кассы «Атол»

«Атол» объявила о том, что кассовые решения для различных сфер применения пополнились новыми онлайн-кассами. 15 ноября 2017 года приказом ФНС России № ЕД-7-20/927@ в реестр ККТ включены «Атол 20Ф» и «Атол 50Ф».

Эти бюджетные модели были созданы в ответ на запросы малого и микробизнеса. Они подходят для торговых точек не только с низким, но и со средним потоком посетителей. Отличительные функциональные особенности касс – наличие автоотреза, ускоряющего обслуживание покупателей; печатающий механизм с ресурсом работы 100 км чековой ленты, обеспечивающий долгосрочную бесперебойную работу; самый популярный интерфейс для подключения к ПК и передачи данных оператору фискальных данных – USB; возможность устанавливать коммуникационный модуль Wifi/2G/BT (опционально); разъем для подключения автоматического денежного ящика и возможность выбирать ширину чековой ленты с учетом потребностей пользователей.

Широкий чек в кассе «Атол 20Ф» способствует увеличению продаж и выстраиванию долгосрочных отношений с клиентами: на нем можно размещать информацию о скидках и специальных акциях. В «Атол 50Ф» используется узкая чековая лента, позволяющая сэкономить на расходных материалах в процессе эксплуатации.

Контрольно-кассовая техника «Атол 20Ф» и «Атол 50Ф» – удобные и функциональные решения для предпринимателей малого и микробизнеса, в том числе на специальных системах налогообложения – ЕНВД и Патент. Обе кассы отвечают новым требованиям 54-ФЗ и готовы для работы с ЕГАИС.

О начале продаж Атол 20Ф и Атол 50Ф будет сообщено дополнительно.