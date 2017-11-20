Dell EMC представила новые массивы SCv начального уровня

Dell EMC объявила о расширении спектра средств корпоративного класса в СХД серии SCv начального уровня. Доступные по цене новые массивы Dell EMC SCv3000 завершают комплексное обновление всего портфеля систем хранения SCv, предлагая большую степень автоматизации и больше средств интеграции со старшими продуктами серии SC.

Серия SCv3000 включает многие ключевые функции операционной системы SC, которые сделали системы хранения среднего класса SC9000, SC7020 и SC5020 популярными у самых разных заказчиков.

Data Progression (продвижение данных) — позволяет использовать в гибридных решениях на флэш-памяти автотиринг с гибкой настройкой конфигурации - «0-100% флэш-памяти».

Интеллектуальное сжатие — уменьшает требуемую для хранения данных емкость до 93%.

Репликация и федерация с другими массивами серии SC - защита инвестиций со встроенной дорожной картой для удовлетворения меняющихся потребностей.

Live Migrate (онлайн миграция) — бесшовная мобильность данных и балансирование нагрузки без дополнительных затрат.

Live Volume (географически распределённая репликация и метрокластер) — автоматическая обработка отказа/автоматическое восстановление на уровне тома устраняет прерывание рабочей задачи во время непредвиденных сбоев или отказов.

Интеграция с PS-Series (EqualLogic) — кроссплатформенная репликация и унифицированное управление позволяют пользователям PS (EqualLogic) легко добавлять массивы SCv и SC в существующие инфраструктуры хранения на базе PS-Series.

Enterprise Chargeback (учет расходов), тонкие клоны, удаленная репликация и многое другое.

Аппаратная платформа SCv3000 также значительно модернизирована по сравнению с массивами SCv2000 предыдущего поколения. Новые 6-ядерные процессоры Intel, удвоенная емкость оперативной памяти и утроенная пропускная способность приводят к повышению производительности на 50%, с максимальным результатом при тестировании до 270 000 IOPS.

«Благодаря всем этим расширенным возможностям и приемлемой стоимости, SCv3000 — просто бесценный продукт для наших самых экономных клиентов, — отметил Джефф Будро (Jeff Boudreau), президент подразделения Dell EMC Storage Division. — И поскольку теперь это “полноценный член семьи” наряду с остальными продуктами SC, клиенты знают, что в любой момент они могут повысить производительность своей среды хранения данных, добавив одну из моделей SC более высокого класса и воспользовавшись нашей уникальной мобильностью данных в федерации массивов, чтобы сделать процесс миграции максимально гладким. Все это действительно делает SCv3000 очевидным выбором».

Массивы SCv3000 устанавливаются самими заказчиками, что снижает затраты на запуск в эксплуатацию, но при этом предусматривают полный спектр сервисов поддержки ProSupport и ProDeploy, включая версии Plus, а также новую опцию дополнительных услуг Optimize.

Заказчики могут выбрать одну из двух новых базовых моделей массива (SCv3000 и SCv3020) и три новых дополнительных полки расширения (SCv300, SCv320 и SCv360). Допускается комбинирование этих «строительных блоков» для развертывания до 1 ПБ «сырой» емкости на массив, используя любое сочетание накопителей SSD и традиционных жестких дисков в форматах 3,5" и 2,5". Несколько массивов можно группировать в кластеры – федерацию массивов с упреждающим управлением балансированием нагрузки и быстрыми инструментами миграции на основе утилит-мастеров.

Как и другие продукты серии SC, массивы SCv3000 предлагают расширенный спектр аппаратной и программной интеграции Dell EMC, включая поддержку плагинов VMware vSphere, а также поддержку виртуальных томов VMware (VMware Virtual Volumes). Поддержка продуктов Dell EMC для защиты данных, управления хранением и обеспечения высокой доступности, включая Data Domain, PowerPath, RecoverPoint, VPLEX, ViPR и многие другие, гарантирует заказчикам, что их массивы SCv3000 можно будет и далее успешно применять для смешанной рабочей нагрузки в различных изменяющихся экосистемах, как сейчас, так и с развитием бизнеса.

Массивы Dell EMC SCv3000 доступны для заказа через официальных партнеров компании.