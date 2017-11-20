Банк ВТБ внедрил решение BSS для работы в СМЭВ 3.0

Банк ВТБ одним из первых начал работать в промышленной среде СМЭВ 3.0 с запросами судебных приставов-исполнителей, используя предоставляемый Федеральной службой судебных приставов (ФССП России) сервис.

СМЭВ 3.0 обеспечивает единый формат взаимного обмена информацией, гарантированную доставку сообщений, механизм очередей электронных сообщений, увеличение размера передаваемого сообщения с 5 МБ до 1 ГБ, а также интеграцию с главным удостоверяющим центром для проверки электронных подписей. Новая версия системы межведомственного взаимодействия существенно облегчает интеграцию поставщиков и потребителей сведений.

Для работы в системе межведомственного электронного взаимодействия (СМЭВ) Банк ВТБ использует решение Компании BSS «BSS e-Government Gate», предназначенное для организации удобной бесперебойной работы систем банка с сервисами различных государственных информационных систем (ГИС). Специализированная информационная система «BSS e-Government Gate» — это единый информационный шлюз банка для организации юридически значимого электронного документооборота с федеральными органами исполнительной власти (ФОИВ) через СМЭВ и получения сведений от ФОИВ.

«Организация работы банка с новой версии СМЭВ 3.0 была весьма многозадачной, - сказал Дмитрий Гурин, вице-президент, заместитель начальника управления автоматизации кредитно-депозитного бизнеса департамента информационных технологий ВТБ, - Но в результате совместных усилий сотрудников банка, Компании BSS и ФССП эта работа успешно выполнена. В настоящее время продолжается тестирование и работы с другими сервисами СМЭВ 3.0».

«Участие в реализации взаимодействия Банка ВТБ с промышленной средой СМЭВ 3.0 стало для Компании BSS значимым проектом, - отметил директор по продажам компании BSS Виталий Патешман. - Банк ВТБ один из первых организовал это взаимодействие. Со своей стороны, мы ответственно обеспечиваем разработку, внедрение и дальнейшее сопровождение «BSS e-Government Gate», предоставление программно-технических средств необходимых для внедрения продукта и организации взаимодействия с АБС».