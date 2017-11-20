Autodesk представила видео-чатбота с человеческим обликом и характером

Autodesk представила видео-чатбота AVA с человеческим обликом и характером.

Текстовые чатботы и голосовые помощники остались в прошлом. AVA будет не только обладать сверхреалистичной внешностью, но и сможет считывать невербальные сигналы собеседника и тон его голоса.

Компания-разработчик технологий для 3D дизайна Autodesk начала работать над своим виртуальным помощником больше года назад. Сначала это был простой текстовый чатбот, отвечающий на типовые запросы клиентов. AVA (Autodesk Virtual Assistant) обрабатывала 35 000 + запросов в месяц и неплохо справлялась. Она быстро решала типовые ситуации, а если не могла справиться сама - собирала необходимую информацию и отправляла ответственному сотруднику.

Основанная на машинном обучении и распознавании естественного языка, ее база знаний наполнена записями чатов, постами на форумах, ключевыми словами, синтаксисом, идиомами и т.д. Это помогает ей лучше понимать суть запросов. Со временем она учится и становится все быстрее и умнее.

Autodesk работает с Soul Machines над созданием новой версии AVA, которая будет иметь человеческое лицо, характер, голос, способность читать эмоциональные сигналы и реагировать на них. AVA сможет распознать невербальные сигналы человека, что недоступно для традиционных текстовых чатботов и голосовых помощников. Таким образом это обеспечит более естественный интерфейс взаимодействия.

Новое поколение AVA будет иметь реалистичное человеческое лицо, спроектированное двухкратным обладателем «Оскара» за спецэффекты директором Soul Machines Марком Сагаром; возможности подключения голоса и видео пользователя. Это обеспечит глубокое персонализированное впечатление, благодаря тому, что AVA будет распознавать, интерпретировать и реагировать на эмоции, распознаваемые по выражению лица, тону голоса и т. д. AVA также сможет реагировать на конкретные сценарии и передавать те же типы сигналов (эмоции и тон голоса соответсвенно), снижая риск неправильной интерпретации;

Пользователи смогут выбирать, хотят ли они общаться текстом, аудио и / или видео - как сейчас с обычными сотрудниками техподдержки.