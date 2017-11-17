«Связь-Банк» внедрил новый мобильный банк для бизнеса

«Связь-Банк» (группа Внешэкономбанка) представил новый мобильный банк для бизнеса – «Работай Онлайн».

Мобильный банк для малого бизнеса ориентирован на повседневные задачи малого бизнеса и предпринимателей и уже доступен в App Store и Google Play.

Ожидается, что более 80% клиентов перейдут на интернет-банк «Работай Онлайн». Оборот ежемесячных операций через интернет-банк «Работай Онлайн» к концу года прогнозируется на уровне до 4,5 млрд руб. в месяц.

«Мы пользуемся интернетом каждый день, не только живем, но и работаем в сети. Поэтому наше новое приложение получило соответствующее название - «Работай Онлайн». Теперь нашим клиентам-предпринимателям стало ещё удобнее управлять финансами и отслеживать платежи», – отметил заместитель председателя правления «Связь-Банка» Сергей Малышев.

Мобильный и интернет-банк для бизнеса были запущены вслед за обновленным мобильным банком для физических лиц «Живи Онлайн» в рамках концепции «Банк на каждый день».