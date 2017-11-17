Сбербанк и VisionLabs построят платформу биометрической идентификации

Сбербанк объявил о подписании сделки по приобретению пакета акций в компании VisionLabs, одного из лидеров рынка распознавания лиц в мире. В результате сделки Сбербанк получит 25,07% пакет акций, оставшиеся доли Компании принадлежат основателям компании и венчурному фонду Sistema_VC. Сделка заключена через внутреннюю структуру Сбербанка – Дирекцию по развитию цифрового бизнеса, которая занимается развитием бизнеса экосистемы банка.

Инвестиция в VisionLabs является важным первым шагом Сбербанка по построению биометрической платформы экосистемы Сбербанка, которая, наряду с лицом, будет использовать также распознавание по голосу, сетчатке глаза и другим биометрическим факторам. После серии тестов и пилотов платформы VisionLabs LUNA было принято решение о построении на ее основе платформы идентификации. Это позволит создать уникальный биометрический идентификатор для доступа к любой услуге или сервису клиентам Сбербанка. Биометрическая платформа будет использоваться не только внутри экосистемы Сбербанка, но и станет доступна для рынка.

Сделка позволит поддержать развитие проектов VisionLabs на международных рынках, в том числе на рынках Европы, США и Азии. Стороны в рамках сделки со Сбербанком достигли договоренности о привлечении в дальнейшем потенциального международного стратегического инвестора в состав акционеров компании.

«Команда проекта, безусловно, достигла впечатляющих результатов и смогла создать не просто одну из лучших технологий в мире, а продукт и решение, которые прошли проверку практикой и уже охватили существенную долю рынка банковской биометрии в России и СНГ, — отметил первый заместитель председателя правления Сбербанка Лев Хасис. — Технология в основе платформы VisionLabs является одной из лучших в мире, как по данным международных тестирований, так и по результатам большого количества внутренних тестов и пилотов в Сбербанке».

«Сделка со Сбербанком для нас — это самая высокая оценка и признание наших достижений, — сказал основатель и генеральный директор VisionLabs Александр Ханин. — Совместно с таким партнером мы реализуем самую крупную биометрическую платформу в России, а также другие проекты подобного масштаба как в финансовом секторе, так и сферах ритейла, страхования, рекламы, контроля доступа и безопасности».

«Одна из первых инвестиций Sistema_VC доказала, что на российском рынке присутствуют уникальные команды, которые получают широкое признание в крупном бизнесе по всему миру и позволяют изменять индустрию и отраслевые стандарты обслуживания клиентов. Венчурный фонд Sistema_VC проинвестировал в VisionLabs в июле 2016 года, — сказал президент венчурного фонда АФК «Система» Алексей Катков. — Мы рады, что благодаря нашей поддержке компания смогла масштабироваться и получить крупнейшую возможность для бизнес-применения своей технологии, при этом конструкция сделки позволила оставить контроль над компанией у фаундеров».