Red Hat представила новую версию OpenShift Container Platform

Red Hat выпустила Red Hat OpenShift Container Platform 3.7, новую версию корпоративной платформы контейнерных приложений на основе технологии Kubernetes. В условиях роста сложности приложений и облачной несовместимости программных систем, решение Red Hat обеспечивает их эффективное построение и сопровождение на основе сервисов, развернутых в общедоступных облаках и на собственных вычислительных мощностях предприятия.

Новая версия ведущей корпоративной Kubernetes-платформы включает встроенную интеграцию с сервисными брокерами Amazon Web Services (AWS), которые позволяют разработчикам связывать сервисы через AWS и локальные ресурсы для создания современных приложений, предоставляя основу для последовательного развития бизнеса, построенную на открытых стандартах,

Облачно-ориентированные корпоративные приложения могут строиться на основе сервисов, развернутых как в корпоративных дата-центрах, так и на общедоступных облачных платформах. Согласно отчету компании 451 Research, при реализации облачной стратегии более 60% предприятий используют две и более облачные среды: частные облака на основе корпоративных ЦОД, частные облака на мощностях хостинг-провайдера и общедоступные облачные платформы сразу нескольких поставщиков услуг.

Современные приложения, решающие задачи цифровой трансформации, все чаще зависят от комбинации слабосвязанных компонентов и микросервисов, что сильно затрудняет обеспечение слаженной работы при использовании облачных платформ различных типов и поставщиков услуг. Red Hat OpenShift Container Platform 3.7 помогает успешно справиться с этой проблемой.

Red Hat OpenShift Container Platform объединяет задачи разработки приложений и эксплуатации ИТ-систем, предлагая универсальную платформу для согласованного построения, развертывания и сопровождения приложений в гибридных облачных инфраструктурах. Это позволяет организации получить значительные выгоды за счет ускорения цикла разработки и повышения эффективности при доставке современных и традиционных приложений.

Платформа Red Hat базируется на инновациях с открытым кодом и отраслевых стандартах, таких как Red Hat Enterprise Linux и Kubernetes, и пользуется высоким доверием многих компаний во всем мире.

Современные приложения широко используют компоненты и сервисы, развернутые как в корпоративном ЦОД, так и на сторонних облачных ресурсах. В этих условиях способность эффективно и слаженно соединять все составляющие приложения играет ключевую роль при внедрении бизнес-инноваций. Red Hat OpenShift Container Platform 3.7 предлагает для решения этой задачи каталог сервисов OpenShift Service Catalog, позволяющий подключать любое приложение на платформе OpenShift к широкому спектру сервисов, развернутых локально или в облаке.

OpenShift Service Catalog дает пользователям возможность одновременно выполнять поиск, подготовку и привязку сервисов к приложениям OpenShift, а администраторам - предоставлять конечным пользователям новые сервисы более безопасно и систематизировано. В результате разработчики могут создавать и использовать сервисы, не вникая в подробности их реализации, и полностью фокусироваться на решении прикладных задач при создании бизнес-инноваций.

В состав Red Hat OpenShift Container Platform 3.7 также входит брокер шаблонов OpenShift Template Broker, позволяющий легко создавать сервисы на основе шаблонов OpenShift Template и делать их доступными разработчикам приложений OpenShift. Шаблон OpenShift Template представляет собой список объектов OpenShift, который можно реализовать с указанными параметрами, что значительно упрощает развертывание повторно используемых приложений, собранных из микросервисов.

Red Hat OpenShift Container Platform 3.7 также включает в себя брокер OpenShift Ansible Broker, предназначенный для подготовки сервисов и управления ими в каталоге OpenShift Service Catalog с применением средств автоматизации Ansible. Используя брокер Ansible, пользователи могут формировать комплексные сервисы, включающие в себя компоненты, функционирующие как на платформе OpenShift, так и за ее пределами, что значительно упрощает автоматизацию сложных технологических процессов, в которых задействованы приложения и сервисы, развернутые локально и в облаке.

Service Catalog на платформе OpenShift Container Platform позволяет получить доступ к технологиям Red Hat для гибридных облачных сред, таких как Red Hat OpenShift Application Runtimes – набор поддерживаемых исполняемых компонентов, значительно снижающих порог вхождения при построении и развертывании облачно-ориентированных приложений (в данный момент находится в стадии бета-версии), а также Red Hat Container-Native Storage 3.6 – программная СХД корпоративного уровня на основе Red Hat Gluster Storage, предназначенная для хранения контейнеров в ЦОД и в облаке.

Анонсировав интеграцию с сервисами Amazon Web Services (AWS) на Red Hat Summit 2017, Red Hat реализовала доступ к ним непосредственно из Red Hat OpenShift Container Platform, позволив пользователям AWS конфигурировать и развертывать эти сервисы средствами OpenShift, а также обеспечив централизованную поддержку корпоративного уровня.

На момент выпуска новой версии через Red Hat OpenShift Container Platform 3.7 доступны следующие сервисы AWS: Amazon Simple Queue Service (SQS), Amazon Relational Database Services (RDS), Amazon Route 53, Amazon Simple Storage Services (S3), Amazon Simple Notification Service (SNS), Amazon ElastiCache, Amazon Redshift, Amazon DynamoDB, Amazon Elastic MapReduce (EMR).

Red Hat OpenShift Container Platform 3.7 также предлагает ряд функций для повышения безопасности и удобства работы. Среди них: Модуль Network Policy – переведен из версии Technology Preview в ранг полностью поддерживаемого компонента и позволяет администратору проекта применять сетевые правила и политики к входящему трафику заданного блока контейнеров (OpenShift pod); Новый модуль Prometheus (Tech Preview) – реализует функции системы мониторинга и оповещения в рамках платформы Red Hat OpenShift Container Platform 3.7 и построен на основе проекта CNCF.

Ашеш Бадани (Ashesh Badani), вице-президент Red Hat по продуктам и услугам OpenShift, отметил «Современные облачно-ориентированные приложения перестали быть жесткими системами с четко очерченным перечнем требований и ресурсов. Для успешного перехода на такие приложения ИТ-организации должны переосмыслить то, как их разработчики выполняют поиск, подготовку и использование необходимых сервисов и ресурсов в гибридной архитектуре. Red Hat OpenShift Container Platform 3.7 позволяет эффективно решать перечисленные задачи с помощью каталога сервисов, помогающего разработчикам приложений легко и быстро находить и привязывать требуемые сервисы, где бы они не располагались, а также обеспечивает тесную интеграцию с AWS, значительно облегчая разработку и развертывание приложений нового поколения».

Мэтт Янчишин (Matt Yanchyshyn), директор по архитектуре партнерских решений, Amazon Web Services, Inc., сказал: «Мы очень рады сотрудничеству с Red Hat и общей доступности первых сервисных брокеров AWS в Red Hat OpenShift. Возможность беспрепятственной настройки и развертывания ряда сервисов AWS из OpenShift позволит нашим клиентам воспользоваться преимуществами инноваций AWS как на локальных ресурсах, так и в облаке».