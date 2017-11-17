MCN Telecom интегрировала облачную АТС с retailCRM

MCN Telecom представила виртуальную АТС, интегрированную с популярной CRM-системой retailCRM.

Специализированная система retailCRM дополняет список существующих CRM-партнеров MCN Telecom. В январе оператор фиксированной связи и виртуальный оператор мобильной связи интегрировался с «Битрикс 24», в апреле – с amoCRM.

Интеграция CRM-системы с ВАТС MCN Telecom позволит менеджерам совершать звонки в один клик, показывать карточку клиента при входящем звонке, получать записи разговоров с заказчиками, использовать триггеры телефонии.

При входящем звонке клиентская карточка мгновенно отображается в системе. Специалист видит профайл клиента и сделки, что позволяет ему лучше подготовиться к предстоящим переговорам. Чтобы перенести входящий звонок в группу «Лид», клиентскому менеджеру достаточно пары секунд для клика на нужную кнопку в карточке.

Объединение телефонии с CRM-системой помогает отследить весь маршрут клиента, начиная от первого звонка в компанию. Кроме того, с помощью объединенного сервиса руководитель может лучше контролировать сотрудников, поскольку информация о всех разговорах фиксируется в карточке клиента. Такие разговоры можно прослушать в любой момент.

Виджет MCN Telecom доступен в Личном кабинете retailCRM и скоро появится в каталоге приложений на сайте.

Подключение и техническая поддержка оператора осуществляются бесплатно. Абонентская плата за телефонию взимается в соответствии с утвержденными тарифными планами MCN Telecom.

«Мы определяем клиенториентированность как ключевое преимущество и считаем клиентов ключевой ценностью, главной составляющей бизнеса. Чем длиннее список наших CRM-партнёров, тем больше может стать наша абонентская база. В наших планах – реализация виджетов UMI.CMS, Roistat», - отметил генеральный директор MCN Telecom Александр Мельников.