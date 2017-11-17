«Ланит-Интеграция» представила на CNews Forum 2017 пакет новых продуктов

«Ланит-Интеграция» (входит в группу Ланит) представила на форуме новый подход к организации работы конструкторов и проектировщиков сложных объектов – «Виртуальное конструкторское бюро». О нем рассказал заместитель технического директора компании Евгений Зубов. Также на стенде компании демонстрировались три новых продукта для оптимизации работы офиса: Indoor Navigation, LANBIX и Home Sourcing.

На секции «Облачные технологии» Евгений Зубов рассказал о решении «Виртуальное конструкторское бюро» для организации рабочего процесса проектирования сложных изделий на базе технологий виртуализации. Из доклада участники секции узнали о возможности оперативно организовать в «облаке» рабочее место проектировщика или конструктора без необходимости закупать дорогостоящее оборудование и ждать его поставки.

При таком подходе сотрудники могут использовать любую «подручную» технику, которая не наделена серьезными возможностями по производительности. С этого рабочего места осуществляется подключение к удаленному рабочему столу, который соответствует всем требованиям для решения конкретных задач. При этом нужно отметить, что все данные, получаемые в процессе проектирования, хранятся централизованно в инфраструктуре облака и не могут быть перенесены (опционально) на конкретное рабочее место.

«Виртуальное конструкторское бюро» было продемонстрировано Евгением Зубовым на сравнительно простом ноутбуке IRBIS NB28 (10,1"). Отдельно было отмечено, что подобный подход может быть применим и для оптимизации времени выполнения расчетных задач на базе распределенного супервычислителя. Специалисты «ЛАНИТ-Интеграция» принимали участие в создании пилотных проектов.

На выставочном стенде можно было ознакомиться с новыми ИТ-продуктами «ЛАНИТ-Интеграции» для бизнеса.

Комплексное решение Indoor Navigation, созданное на базе Bluetooth и Wi-Fi-передатчиков (Bluetooth Low Energy Beacon), может применяться в целях геолокационного маркетинга – предоставлять покупателю информацию о товарах, скидках и т. д. Оно позволяет строить маршруты внутри помещений, собирать и анализировать статистику о перемещениях пользователей.

LANBIX – программно-аппаратный комплекс для мониторинга состояния ИT-инфраструктуры, который можно быстро развернуть и интегрировать с системами компании. Позволяет автоматически добавлять объекты мониторинга. Существует функция информирования и управления через мессенджер Telegram. Комплекс предназначен для небольших компаний и филиалов, которые обладают ИТ-инфраструктурой, реализованной на разнородном оборудовании и ПО, и стремятся обезопасить бизнес от простоев из-за технических сбоев.

С помощью комбинированного продукта Home Sourcing компании могут перевести сотрудников на удаленную работу при сохранении должного уровня производительности труда и в соответствии с требованиями закона о защите персональных данных. Home Sourcing – самый дешевый тонкий клиент на рынке в форм-факторе ноутбука.

Помимо знакомства с ИТ-продуктами «Ланит-Интеграции» посетители стенда приняли участие в розыгрыше трех ноутбуков IRBIS NB28 (10,1"), ответив на вопросы викторины на знание представленных на стенде решений.