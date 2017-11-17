«Лаборатория Касперского» открыла R&D центр во Владивостоке

«Лаборатория Касперского» открыла во Владивостоке новый центр исследований и разработки (R&D). Он стал 4 российским офисом компании, а его основная деятельность будет связана с антивирусными исследованиями и развитием технологий поиска уязвимостей.

Офис находится в самом центре Владивостока и рассчитан на 12 сотрудников, часть из которых будет набрана среди выпускников вузов, сотрудничающих с «Лабораторией Касперского».

Из-за стремительного развития киберугроз число пользователей, сталкивающихся с различным вредоносным ПО и мошенническими схемами в интернете, постоянно растет. К примеру, по итогам 10 месяцев 2017 года число пользователей Приморского края, столкнувшихся с кибератаками, выросло в 2 раза по сравнению с аналогичным периодом 2016 года (по данным защитной облачной инфраструктуры Kaspersky Security Network) . Детальный анализ угроз, проводящийся в R&D центрах «Лаборатории Касперского», позволяет специалистам по информационной безопасности лучше понимать принципы работы вредоносных программ и связанные с ними риски, а следовательно, создавать более надежную и эффективную защиту.

«Мы растем и развиваемся. R&D центр во Владивостоке позволит экспертам анализировать образцы вредоносного ПО, даже когда в европейской части России ночь. Не менее важно, что во Владивостоке очень сильная школа подготовки IT-специалистов, и мы надеемся, что открытие в ДВФУ нашего научно-образовательного центра сделает ее еще лучше», — отметил Вячеслав Закоржевский, руководитель отдела антивирусных исследований «Лаборатории Касперского».

В конце октября «Лаборатория Касперского» открыла в Дальневосточном федеральном университете научно-образовательный центр, на базе которого будет осуществляться подготовка специалистов по информационной безопасности, а также проводиться научно-исследовательская работа.

Помимо Владивостока, российские центры исследований и разработки «Лаборатории Касперского» уже работают в Новосибирске, Санкт-Петербурге и Москве. Кроме того, в 2017 году компания открыла R&D подразделение в Израиле, а годом ранее — в Ирландии. Общее количество офисов «Лаборатории Касперского» в мире на сегодняшний день составляет 35.