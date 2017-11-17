Исследование: выбирая ИТ-партнера, 80% СМБ больше ценят доверие, чем затраты

SAP SE опубликовала исследование, которое показывает, что три из четырех малых и средних предприятий рассматривают поставщиков технологий не только как внешний ресурс, но и как критично важное партнерство для их бизнеса. Все больше ИТ-поставщиков привлекаются компаниями для консультаций (76 %), с целью получения совета (79 %), а также прогнозирования потребностей и рисков (76 %).

В опросе приняли участие 300 компаний сегмента СМБ из США и столько же из Германии, изучены эмоциональные и интеллектуальные факторы, которые стимулируют эти партнерства.

«Мы находимся в разгаре беспрецедентных социальных изменений, которые открывают как огромные возможности, так и проблемы для сегодняшних игроков рынка. В этой среде доверие и взаимное уважение никогда не были такими важными, они являются основой всех успешных деловых отношений», - отметил Родольфо Карденуто (Rodolpho Cardenuto), президент направления Global Channels & General Business, SAP SE.

Три четверти (74 %) респондентов из США заявили, что их бизнес-цель - поддерживать долгосрочное партнерство с компаниями из сферы ИТ и технологий. Они считают, что инвестиции в надежного партнера более важны для роста бизнеса, чем инвестиции в самую технологию. Отмечая, что работает и не работает в качестве решающих факторов при выборе технологического партнера для ведения бизнеса, участники опроса выделили важность сотрудничества (70 %), честность (81 %) и открытые коммуникации (78 %).

81% респондентов из США, 77% респондентов из Германии считают, что успешные деловые отношения способствуют обмену знаниями и обучению.

«Результаты этого опроса показывают, что средние и малые предприятия сегодня меняются в том, как они измеряют возврат инвестиций. Сейчас они ищут не просто поставщиков ИТ-услуг, а технологических партнеров. Чтобы это партнерство стало долгосрочным и привело к росту как в технологическом, так и в культурном плане, поставщики технологий должны помимо высоких технологический достижений также развивать навыки межличностного общения», - сказал доктор Аван Джассавалла (Avan Jassawalla), профессор кафедры менеджмента, Государственный университет Нью-Йорка в Geneseo.