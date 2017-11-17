Huawei представила смартфон nova 2i с двумя двойными камерами. Цена

Huawei Consumer Business Group представила многофункциональный смартфон Huawei nova 2i. Устройство компании Huawei впервые оснащено двумя двойными камерами: основной и фронтальной, а также безрамочным экраном Huawei FullView.

Смартфон Huawei nova 2i – первое устройство серии nova, получившее фирменный безрамочный экран с диагональю 5,9 дюйма. Яркий и четкий дисплей занимает 83% площади фронтальной поверхности устройства и имеет широкоформатное соотношение сторон 18:9, подходящее для просмотра видео и фотографий, а также для использования двух приложений одновременно.

Оснащенный двумя двойными камерами, Huawei nova 2i обеспечивает качество съёмки различных сюжетов практически в любых условиях. Фронтальная камера состоит из двух сенсоров с разрешением 13 МП и 2 МП. Интеллектуальная функция подсветки Selfie Toning Flash делает портреты более живыми и объемными.

Основная камера смартфона состоит из модулей с разрешением 16 МП и 2 МП. Обе камеры, фронтальная и основная, имеют функцию размытия заднего фона, позволяющую добавить снимкам яркости, чистоты и выразительности, и обладают улучшенными параметрами съёмки в условиях низкого освещения. Смартфон оснащен функцией «Эффекты» с масками, которая может применяться как на фронтальной, так и на основной камере.

Построенный на базе 8-ядерного процессора Kirin 659 и оснащенный 4 ГБ оперативной памяти и накопителем ёмкостью 64 ГБ, Huawei nova 2i справляется с многозадачностью и трансляцией видеоконтента. Пользовательский интерфейс EMUI 5.1 взаимодействует с операционной системой Android 7, обеспечивая быстродействие за счет технологии машинного обучения, оптимизирующего распределение ресурсов на основе изучения пользовательских привычек и предпочтений. Оптимизация ПО и аппаратного обеспечения и батарея емкостью 3340 мАч позволяют смартфону работать без подзарядки до двух дней. Интеллектуальный сканнер отпечатков пальцев использует машинное обучение, чтобы повышать точность и безопасность разблокировки с каждым новым использованием.

Продажи Huawei nova 2i в России стартуют 25 ноября по рекомендованной розничной цене 18 990 рублей в трех вариантах расцветки: графитовый черный, престижный золотой и ярко-голубой. Смартфон будет доступен для предзаказа с 18 по 24 ноября в интернет-магазине shop.huawei.ru и магазинах-партнерах компании.