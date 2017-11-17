Fujitsu попала в Книгу рекордов Гиннеса с мозаикой из 220 планшетов

Fujitsu объявила о том, что представители более 60 заказчиков компании приняли участие в создании самого большого изображения из планшетных ПК, которое вошло в Книгу рекордов Гиннеса.

Мировой рекорд, который был подтвержден представителями Книги рекордов Гиннеса, был установлен в Музее BMW в г. Мюнхен во время торжественного обеда для заказчиков, организованного в рамках ежегодного мероприятия компании Fujitsu, конференции Fujitsu Forum Munich.

Каждый из гостей установил в специально подготовленную стену планшет Stylistic R726 компании Fujitsu с диагональю экрана 12,5 дюйма. Во время подготовки к рекорду на планшетах отображался логотип Fujitsu Forum, который, после завершения сборки, трансформировался в цифровой пейзаж с изображением вишневого дерева, которое в финале покрылось цветами, символизирующими хрупкость и красоту жизни. Представители Книги рекордов Гиннеса подтвердили создание цифровой мозаики и задокументировали это достижение.

Дункан Тэйт (Duncan Tait), старший исполнительный вице-президент и глава Fujitsu в Северной и Южной Америке, сказал: «Создание цифрового будущего вместе с нашими заказчиками лежит в основе принципа ведения бизнеса компанией Fujitsu. Мы подчеркнули это, выбрав в этом году для мероприятия Fujitsu Forum девиз “Human Centric Innovation - Digital Co-creation”, который означает для нас объединение новейших цифровых технологий и экспертных знаний для создания новых возможностей для развития бизнеса и общества в целом. Этот рекорд, который мы поставили вместе с нашими заказчиками, подтверждает правильность этого подхода. Пейзаж в японском стиле демонстрирует, как каждый участник совместной работы несет в себе что-то важное для создания целого, которое гораздо больше своих составляющих».

Анна Орфорд (Anna Orford), представитель Книги рекордов Гиннеса, отметила: «Рекорды Книги рекордов Гиннеса являются синонимами уникальных достижений. Мы оцениваем, измеряем, документируем и подтверждаем высшие мировые достижения. Мы также стараемся сохранить наши высокие стандарты и соблюдаем строгие политики того, что может считаться мировым рекордом. Мы присутствовали при попытке установить новый мировой рекорд, создание самого большого цифрового мозаичного изображения, и подтверждаем, что достижение компании Fujitsu вошло в Книгу рекордов Гиннеса. Я поздравляю всех, кто принял участие в этом грандиозном проекте».

Компания Fujitsu более 80 лет работает в ИТ-отрасли и на протяжении 25 лет производит планшетные компьютеры. Модель Stylistic R726 имеет экран с диагональю 12,5 дюйма и предназначена для корпоративных пользователей, работающих в мобильном режиме. Планшет оснащен модулем LTE/4G и поддерживает целый набор функций обеспечения безопасности, включая шифрование накопителей и аутентификацию по технологии NFC. Созданные для обеспечения исключительной гибкости работы и портативность с сохранением высокой продуктивности работы, планшеты Stylistic R726 трансформируются в полноценные ноутбуки простым подключением клавиатуры с магнитным креплением.