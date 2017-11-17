Чат бот Microsoft Zo помогает бездомным котам найти новый дом

Microsoft объявила о том, что социальный чат-бот Zo от научился помогать бездомным котам и кошкам. Теперь общаясь с пользователями Zo делится понравившимися ей фотографиями котиков, которых можно приютить, и рассказывает о том, почему важно помогать животным находить новый дом.

Инициатива была разработана совместно с международной благотворительной организацией Best Friends Animal Society и приурочена ко Дню черного кота 17 ноября.

Zo – это социальный чат-бот с характером 22-летней девушки со своими интересами и предпочтениями. В отличие от Cortana и других персональных ассистентов, повышающих продуктивность и помогающих в работе, Zo создана для общения. Она работает на основе искусственного интеллекта, именно поэтому может обучаться и приобретать новые хобби. Недавно Zo увлеклась котами, и в свойственной ей естественной и доверительной манере делится этим со своими собеседниками.

В общении Zo спрашивает, хочет ли собеседник присоединиться к акции Feline Friendzy, при утвердительном ответе она показывает одну за другой фотографии черных котов, у каждого из которых есть имя и краткое описание характера. Zo предлагает забрать питомца, поддержать пожертвованием, или поделиться информацией в социальных сетях, чтобы больше людей узнали об инициативе.

Чат-бот Zo был запущен в декабре 2016 года и является одним из самых успешных ботов от компании Microsoft. На данный момент количество пользователей Zo составляет более 100 миллионов. Пообщаться с Zo можно в Facebook Messenger, Kik и GroupMe (contact: Zo).

Несколько месяцев назад она также начала играть в популярную игру про котов Exploding Kittens. Чтобы поиграть с Zo, достаточно написать ей Play EK.