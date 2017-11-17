Avaya обеспечит сотрудников Bosch коммуникационными решениями

Avaya объявила о расширении сотрудничества с группой компаний Bosch Group в рамках глобальной стратегии по переходу к рабочему месту нового поколения. Компании Avaya и Bosch подписали соглашение на сумму $60 млн, по которому более 160 тыс. сотрудников Bosch по всему миру смогут использовать целый ряд коммуникационных решений на базе Avaya Private Cloud Services (APCS).

Пятилетнее соглашение стало продолжением партнерских отношений Avaya и Bosch и является частью более обширного проекта под названием «Рабочее место нового поколения». Это долгосрочный проект Bosch, цель которого — еще больше упростить эффективную мобильную работу. В то же время, благодаря использованию решений Avaya APCS, компания Bosch сможет сократить совокупную стоимость владения голосовых сервисов на 20%.

Ряд услуг для частного облака от компании Avaya поможет центральному ИТ-подразделению Bosch разворачивать типовые решения в компаниях группы Bosch по всему миру.

«Мы серьезно инвестируем в ИТ-инфраструктуру, чтобы она была более гибкой. В этой связи нам нужны надежные партнеры, которые помогут нам воплотить в реальность идею «Рабочего места нового поколения», а также предоставят надлежащий уровень качества и обслуживания нашим сотрудникам. Компания Avaya демонстрирует не только высокие организационные качества, но обладает исчерпывающим пониманием нашего бизнеса и технической экспертизой для безупречного воплощения наших идей в жизнь, что переносит Avaya в ранг наших доверенных партнеров. Сейчас они помогают нам создать решение, которое станет стандартом для более чем 440 подразделений и региональных представительств Bosch», сказал Клаус Хюфтле (Klaus Hüftle), старший вице-президент Bosch GmbH.

«Новое соглашение отражает уверенность и доверие, которые нам удалось завоевать за время сотрудничества с компанией Bosch. Мы в очередной раз доказали свои возможности в реализации проектов такого масштаба и способности в создании инновационных решений, которые выходят далеко за рамки наших продуктовых линеек. Мы укрепляем отношения с международным лидером в области технологий и помогаем Bosch совершить цифровую трансформацию и повысить эффективность своей рабочей силы. Компания Avaya гордится оказанным ей доверием и рассчитывает на тесное сотрудничество в предстоящие годы», отметил Нидаль Абу-Лтаиф (Nidal Abou-Ltaif), президент Avaya International.

Контракт с компанией Avaya позволит Bosch в будущем внедрять инновации через приложения Avaya Breeze и решения для взаимодействия с клиентами Avaya Oceana.

Avaya Private Cloud Services создают простую и динамичную среду для упреждающей поддержки новых устройств и приложений, ускоряют внедрение новых приложений и услуг, повышают безотказность приложений, а также помогают снизить совокупную стоимость владения и ускоряют окупаемость систем.