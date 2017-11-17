«АКС Финанс» внедрила электронный архив финансовых документов на платформе «Этлас»

«Акс Финанс» (группа компаний AKS) и представляющая свои услуги в Белгородской, Воронежской и Курской областей, совместно со специалистами «Этлас-Софт» организовала электронный архив финансовых документов.

В силу специфики работы в компании ежедневно генерировалось большое количество документов. В связи с этим, постепенно возникали проблемы с их хранением, поиском и выдачей. Поэтому руководством было решено перевести все бумажные документы компании в электронный вид. Приоритет при выборе системы отдавался компании, которая может предложить механизм быстрого заведения документов в систему с автоматическим распознаванием ключевых параметров.

Целью организации электронного архива было формирование электронного реестра клиентских договоров микрозайма и всех сопутствующих документов.

В результате анализа рынка существующих систем электронного архива выбор пал на систему от компании «Этлас-Софт».

В ходе проекта по внедрению системы надо было произвести работы по стандартному внедрению системы, в которое входит создание структуры хранения документов, заведение пользователей в систему, создание справочников, создание групп пользователей и распределение прав доступа к секторам архива, настройка карточек для всех типов документов, настройка автоматической нумерации, автоматического именования и автоматического размещения документов при их регистрации, настройка шаблонов документов.

Также дополнительно были сформированы правила автоматического распознавания параметров для следующих видов документов: анкета заемщика, гражданский паспорт заемщика, график платежей, договор уступки прав требований, договор микрозайма, дополнительное соглашение, касса, соглашение 3-го лица, справка об отсутствии задолженности.

Преимуществом системы «Этлас» было наличие модуля автоматического распознавания текста, которое базируется на бесплатном программном обеспечении Tesseract от компании Google. Наличие данного модуля позволяет сэкономить большую часть финансовых средств при масштабном сканировании и распознавании текста.

Переход на электронный архив позволил компании в целом повысить надежность и эффективность деятельности за счет получения быстрого доступа к любым данным о договоре с заемщиком и взаимоотношению с ним.