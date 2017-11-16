Samsung и Сбербанк будут совместно развивать банковские технологии

Samsung Electronics и Сбербанк подписали меморандум о сотрудничестве.

Сотрудничество компаний предусматривает совместную работу в таких областях, как корпоративные мобильные устройства, виртуальная реальность, решения в области защиты корпоративной информации и персональных данных, биометрия, проекты, связанные с обучением сотрудников и развитием банковских продуктов. Кроме того, компании планируют проводить регулярные совместные инновационные и технические семинары для сотрудников и клиентов банка.

Samsung также будет принимать участие в программах лояльности Сбербанка, включая «День семьи» и проект «ДРУГ». Samsung предоставит не только специальные условия на устройства для сотрудников Банка, но и уникальные мобильные решения.

«Стратегическое партнерство с Samsung даст нам доступ к самым передовым технологиям в ряде перспективных направлений. В сочетании с глубокой экспертизой Сбербанка в финансовых технологиях это соглашение позволит нам воплотить в реальность многие инновационные проекты. Кроме того, мы активно работаем над эффективностью наших внутренних процессов, и мы ожидаем синергетического эффекта от наших собственных разработок и технологий Samsung», – отметил старший вице-президент Сбербанка Теймур Штернлиб.

«Мы уверены, что партнерство Samsung и Сбербанка будет успешным. Сбербанк известен как один из самых технологичных банков России, активно использующий новейшие решения, для повышения собственной эффективности и предоставления лучшего современного сервиса для клиентов. Благодаря экспертизе Samsung в области цифровых технологий, Сбербанк сможет укрепить свои позиции в звании самого инновационного банка страны», – сказал Александр Краснов, директор по развитию корпоративного бизнеса Samsung Electronics.