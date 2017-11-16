Первый в России Центр инноваций SAP открывается в «Орленке»

В ВДЦ «Орлёнок» начинает работу первый российский Центр инноваций SAР для школьников. Обучаться в нём будут школьники от 10 до 17 лет, приезжающие в «Орлёнок» из России, стран ближнего и дальнего зарубежья.

Для мальчишек и девчонок это возможность познакомиться с новыми информационными технологиями и оборудованием, пройти обучение и разработать собственные проекты. Только за первый год работы Центра в нём побывают около 30 тысяч школьников.

Основная цель создания Центра SAP – обучить подростков работе с самыми современными информационными технологиями и помочь разобраться в том, как они могут применяться в реальной жизни. В Центре разместят специальное оборудование и программное обеспечение для работы с AR и VR приложениями, интернетом вещей, робототехникой, 3D-печатью и для разработки iOS-приложений. Кроме этого, «орлята» будут учиться программированию и побывают на лекциях и мастер-классах экспертов SAP.

«Каждый год в «Орлёнке» проходят тематические смены, на которых школьники знакомятся с использованием технического и инженерного оборудования, занимаются конструированием и экспериментальной деятельностью, собирают космические аппараты, осваивают нейросети и многое другое. Владение новейшими технологиями — это обязательное условие развития не только каждого отдельного человека, но и цивилизации в целом. Сегодня мы видим, что ребята с огромным интересом относятся к их изучению, предлагают креативные идеи и полностью включены в работу. Мы уверены, что Центр инноваций SAP расширит наши возможности и позволит юным исследователям опробовать самые современные технологии, расширить, углубить свои знания и навыки, и главное — получить новые», – отметил директор Всероссийского детского центра «Орлёнок» Александр Джеус.

«Центр Инноваций в «Орлёнке» станет первой подобной площадкой SAP в России. Задача Центра – расширить представления школьников о технологиях, которые кажутся фантастическими для школьников, но уже сегодня применяются в работе реальных компаний: виртуальная реальность – для обучения новых сотрудников; интернет вещей – для управления холодильниками и контроля состояния пациентов; блокчейн – для контроля подлинности документов, и так далее. Мы хотели бы, чтобы наш Центр не только расширял кругозор «орлят» в области информационных технологий, но помогал ребятам и в выборе будущей профессии», – прокомментировала исполнительный директор SAP CIS Наталия Парменова.

Центр инноваций SAP создан в рамках программы SAP Next-Gen по поддержке образовательных инициатив и учреждений. SAP сотрудничает с российскими вузами и учреждениями в рамках Университетского альянса SAP, в который входят уже более 70 российских вузов. В шести ведущих российских университетах открыты Лаборатории SAP Next-Gen Lab, где студенты и преподаватели могут получить свободный доступ к учебным материалам SAP и заниматься разработкой собственных проектов.

Компания SAP уже более 25 лет помогает российским организациям менять рабочие процессы, создавать цифровую экономику и внедрять новые технологии. Программа SAP Next-Gen поддерживает образовательные учреждения в России и по всему миру.