«Мосгортранс» взял на вооружение «ПСС.Платформу»

«Передовые системы самообслуживания» (ПСС, входит в ГК АйТи) внедрила систему централизованного мониторинга и управления парком городских уличных автоматов по продаже проездных билетов на общественный транспорт Москвы (АПБ), эксплуатируемых ГУП «Мосгортранс». Автоматы установлены рядом с остановками общественного транспорта. Всего в эксплуатацию введено 120 автоматов и ещё 60 будет введено в эксплуатацию в течение 2018 года. Основой системы управления автоматами стала «ПСС.Платформа» — универсальное программное обеспечение, основанное на технологиях интернета вещей.

Новая система мониторинга позволяет не только видеть текущее состояние всех устройств и компонентов в составе сети АПБ, но и формировать базу исторических исходных данных, основу аналитической отчетности, необходимой для эффективного управления парком АПБ. Система также позволяет централизованно изменять режимы работы АПБ, обновлять программное обеспечение, создавать и применять различные политики управления всем парком АПБ или его частью.

Все данные, которые собираются с АПБ, передаются по доступным каналам связи (в частности, 3G/4G), с использованием стандартного протокола сбора и транспорта данных, принятого сегодня для решений в сфере интернета вещей – MQTT (Message Queue Telemetry Transport).

Проект стал продолжением ранее реализованного проекта по установке и запуску в эксплуатацию автоматов для продажи билетов на наземный транспорт (АПБ). Автоматы распределены по всему городу и должны работать в условиях неблагоприятных погодных воздействий, проявлений вандализма, непреднамеренных ошибочных действий покупателей проездных билетов при удалённости от мест дислокации сервисного персонала. Эти факторы осложняют задачу своевременного технического обслуживания АПБ и обеспечение необходимого уровня сервиса по продаже билетов для жителей и гостей Москвы.

«Реализация проекта для ГУП «Мосгортранс» подтвердила потенциал «ПСС.Платформы» как универсального промышленного решения для создания систем централизованного мониторинга и управления разнородными технологическими объектами и устройствами. Полученный опыт помог нам скорректировать приоритеты развития «ПСС.Платформы». Например, мы ведем активную разработку по расширению ее аналитических возможностей, в том числе с использованием технологий машинного обучения (machine learning). И уже сегодня на стадии пилотного внедрения находится ряд проектов по созданию интеллектуальных систем управления ТОиР на основе прогнозной аналитики», — отметил Илья Князев, генеральный директор компании ПСС.

«Система технического мониторинга и управления парком билетных автоматов позволяет нам эксплуатировать их максимально эффективно. В онлайн режиме мы отслеживаем объем выручки, количество продаж билетов, частоту инкассаций, наработку на отказ и другие показатели. Главное, у нас появился инструмент для принятия качественных и своевременных решений, направленных на повышение доступности для пассажиров услуги приобретения проездных билетов на общественный транспорт, в том числе записываемых на карту «Тройка», а также обеспечивающий эффективную реализацию стратегии по диверсификации каналов продаж билетов. Московским транспортом ежедневно пользуются более 12 миллионов пассажиров. Поэтому мы стремимся использовать современные решения, способные сделать наши услуги более удобными и доступными, повысить их качество. Запуск новой системы — один из небольших, но очень важных шагов на пути выстраивания цивилизованной и комфортной инфраструктуры для жителей и гостей столицы», — сказал Дмитрий Ерзамаев, директор службы доходов и контроля ГУП «Мосгортранс».