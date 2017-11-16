HeadHunter внедрила поиск вакансий с ИИ для понимания потребностей соискателей

HeadHunter запустила технологию умного поиска, которая позволит соискателям существенно экономить время на поиск подходящей вакансии, а работодателям – быстрее найти сотрудников. Разработка, в основе которой лежит искусственный интеллект, научилась анализировать резюме и вакансии, прогнозировать вероятность отклика, а также понимать вероятность соискателя быть приглашенным для дальнейшего собеседования.

Работы по внедрению умного поиска велись специалистами по big data и машинному обучению в течение всего года. Тестовая эксплуатация показала положительные результаты – на каждую вакансию, отобранную искусственным интеллектом, приходилось больше в среднем на 12% откликов. По оценкам компании, умный поиск в разы эффективней предыдущей системы – об этом говорит рост процентного отношения числа кликов на конкретные вакансии к числу его показов.

Пользователь hh.ru, который зарегистрирован на сайте и имеет резюме, может в строке поиска не указывать никаких предпочтений по вакансии, а просто нажать кнопку «найти». Система проанализирует его опыт, предыдущие отклики на вакансии, его резюме, его зарплатные ожидания – больше ста различных параметров, и выдаст пользователю максимально подходящие для него вакансии, и на которые скорее всего его пригласят пройти собеседование.

Например, человек с резюме «менеджер проектов» ищет работу. Без фильтров и дополнительных настроек система предложила бы различные вариации этой профессии – pr-менеджер, менеджер по продажам, менеджер по персоналу, менеджер по маркетингу и т.д. Такая выдача заставляла пользователей вручную отсеивать нерелевантные предложения, проводить дополнительные манипуляции. Умный поиск понимает, какую профессию вы на самом деле ищете, что вам действительно нужно, и выдает ранжированные вакансии в зависимости от ваших потребностей. В начале такого списка будут максимально подходящие позиции.

«Мы первые на рынке запустили умный поиск с использованием искусственного интеллекта, сейчас аналогов в нашей стране просто не существует. Мы делаем выдачу релевантную и персонализированную под каждого соискателя. Раньше поиск напрямую использовал текст запроса, он учитывал фильтры среди которых могли быть регион, профобласти, зарплата и т.д. Как следствие, процесс поиска отнимал у пользователей ощутимое количество времени и сил, – сказал Борис Вольфсон, директор по развитию HeadHunter. – Сейчас мы уделяем огромное внимание поведенческим факторам, поэтому мы стали лучше понимать, что действительно нужно соискателю. Наш искусственный интеллект фактически понимает смысл написанного в резюме и вакансии, можно сказать, мы научили машину думать, как человек. Верим, что это поможет людям находить действительно подходящую для них работу, а работодателям – ценные кадры. Я надеюсь, что через некоторое время мы увидим массовый эффект, когда люди будут более счастливы на своей работе, будут дольше задерживаться в одной компании».

HeadHunter также доработала умный поиск с точки зрения дизайна. Визуально выдача вакансий стала удобнее, информацию с нее считывать стало проще. Команда разработки руководствовалась принципом «проще – значит эффективнее».