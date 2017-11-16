Генеральный директор компании «Ланит Омни» выступил на CNews Forum 2017

Генеральный директор компании «Ланит Омни» (входит в группу «Ланит») Максим Захир выступил на одном из главных ИТ-мероприятий года «CNews Forum 2017: Информационные технологии завтра», который состоялся 9 ноября 2017 года. Эксперт рассказал о применении предиктивной аналитики и больших данных для увеличения продаж и уровня вовлечения клиента.

Максим Захир уверен, что внедрение современных технологий меняет поведение потребителя. Для него становятся ценными возможность оперативно получать ответы на вопросы, быстро принимать решение, простота и доступность общения. Изменение потребительского поведения способствует трансформации ритейла: продукты и коммуникации становятся персонализированными, взаимодействие с клиентом – многоканальным, заказ и доставка продукта – мгновенными. Большие данные и предиктивная аналитика помогают эффективно организовать процесс.

«В качестве примера мы можем привести кейс, реализованный для компании, продающей детские конструкторы. Исходная ситуация: у нас есть новый продукт в серии и почти 5% потребителей, которые покупали конструкторы этой серии раньше. Наша задача – определить круг покупателей, которым можно предложить купить новый продукт. Мы определили, что, помимо приверженцев серии, есть группа потребителей (35%), которые совершали похожие покупки. Именно им решено было предложить купить новый продукт. По нашим прогнозам, у этой группы уровень отклика на маркетинговое сообщение будет выше. Для контроля мы отправили некоторое количество сообщений покупателям из группы, покупки которой были далеки от предлагаемой серии. В итоге уровень отклика у первой группы составил 0,85%, у второй – 0,09%», – отметил Максим Захир.

Эксперты «Ланит Омни» разработали решение – SaaS-сервис персональных рекомендаций. С его помощью аналитики могут обрабатывать информацию с целью получить кластеры данных и построенные модели работы с аудиторией, а маркетологи, используя эти результаты, – разрабатывать маркетинговые кампании и анализировать отклики потребителей. Посетители CNews Forum 2017 могли ознакомиться с решением «Ланит Омни» на стенде компании.