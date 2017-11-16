Garmin начала российские продажи интеллектуального трекера активности Vivosport

Garmin объявила о начале продаж в России нового трекера активности Vivosport, позволяющего точно следить за параметрами пеших прогулок, пробежек или велосипедных поездок, благодаря встроенному GPS-приемнику. Устройство также оснащено пульсометром на запястье, чтобы можно было в любой момент получить информацию о частоте сердечных сокращений и уровне стресса.

Vivosport также хорош для тренировок в зале - профили для закрытых помещений включают бег, а также кардио- и силовые тренировки. Vivosport автоматически определяет начало движения и запускает хронометрируемое занятие. Устройство позволяет задавать спортивные цели, корректировать их по необходимости, наблюдать за уровнем своей спортивной формы с помощью показателя VO2 Max и вычисления «спортивного возраста».

Встроенный пульсометр Elevate может круглосуточно следить за частотой сердечных сокращений, чтобы сделать тренировки еще более эффективными. Уровень стресса тоже определяется круглосуточно. При его значительном повышении можно включить таймер для расслабляющих дыхательных техник – они помогут быстро успокоиться и отдохнуть.

Vivosport постоянно отслеживает количество пройденных шагов, считает этажи подъема, сожженные калории, минуты интенсивной нагрузки, определяет параметры сна и пр. Новый трекер активности от Garmin можно не снимать в душе - его водостойкость 5ATM.

С помощью мобильного приложения Garmin Connect можно просматривать записанные данные активности, анализировать тренировки.

Устройство принимает оповещения от смартфона, с ним можно управлять прослушиванием музыки. Установлен LiveTrack, передача данных и обновление ПО – автоматическое.

Толщина корпуса Vivosport 11 мм – они почти не ощущаются на руке. Часы оснащены постоянно включенным цветным сенсорным дисплеем с высоким качеством изображения даже при ярком солнечном свете. Батарея обеспечивает до 7 дней работы в режиме часов и до 8 часов с активным GPS-приемником.

Vivosport уже можно приобрести в российских фирменных магазинах Garmin.