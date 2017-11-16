Более 1900 участников приняли участие в бизнес-форуме «1С:ERP»

«1С» провела четвертый масштабный бизнес-форум «1С:ERP», посвященный внедрениям и развитию «1С:ERP Управление предприятием 2» и других решений и сервисов «1С». В форуме очно приняли участие более 1900 представителей руководящего состава из 1100 организаций со всей России и 5 стран ближнего зарубежья и около 1200 подключились к прямой интернет-трансляции. По сравнению с 2016 годом рост числа участников форума составил 27%.

«1С:ERP» решение для построения комплексных информационных систем управления деятельностью многопрофильных предприятий, в том числе с технически сложным многопередельным производством. Разработанное на новой версии платформы «1С:Предприятие 8.3» и поступившее в продажу в начале 2014 года, «1С:ERP» пользуется высоким спросом среди крупных и средних компаний по всей России. Пользователями «1C:ERP» уже стали более 2000 предприятий, опубликовано более 500 успешных внедрений.

Участники форума обменивались опытом по проектам внедрения «1С:ERP», «1С:Управление холдингом» и «1С:Документооборот», знакомились с новыми возможностями повышения эффективности управления предприятием, организации учета, контроля и анализа финансовых и материальных ресурсов, а также сервисами «1С», отраслевыми и специализированными решениями, расширяющими возможности «1С:ERP».

Большинство участников – 86%, представляли руководящий состав организаций крупного и среднего бизнеса из 130 городов России и стран ближнего зарубежья, средний масштаб которых составил 2700 сотрудников.

В своем выступлении директор фирмы «1С» Борис Нуралиев рассказал о стратегии роста в условиях, когда 1С уже занимает значительную долю российского рынка автоматизации предприятий и учреждений. Возможности дает экспансия в другие страны. Также и на российском рынке 1С старается охватить новые классы клиентов – самые крупных и самые малые предприятия, или наряду со взрослыми учить программированию детей.

«Но наиболее перспективным, отметил директор «1С», мы считаем расширять спектр продуктов – продать больше ценных услуг своим же клиентам. Если раньше мы предлагали клиентам в основном автоматизировать их учет, то теперь все больше стараемся автоматизировать их основную деятельность. Если это промышленное предприятие – внутрицеховой MES, если торговое – помочь выбрать поставщиков и лучше обслужить клиентов. Одновременно мы развиваем предложение взять на аутсорсинг фискальный учет: бухгалтерию, налоги, зарплату».

Руководитель отделения разработки системы «1С:Предприятие» Сергей Нуралиев в своем выступлении рассказал о развитии технологий 1С для крупного бизнеса. Платформа «1С:Предприятие» является основой решений «1С» для корпоративного сектора. В своем докладе Сергей показал на живом примере простоту разработки приложений, которые могут использоваться сразу и на мобильных устройствах.

Доклад о «1С:ERP» на пленарном заседании, посвященный реализации требований рынка и успешным примерам внедрения, в этом году сделали сразу два руководителя подразделений "1С". В интересной форме диалога, руководитель подразделения по развитию практик ERP Алексей Кислов говорил про потребности пользователей и проекты внедрения, а Алексей Моничев, руководитель разработки «1С:ERP», рассказывал о функциональных возможностях 1С:ERP, с помощью которых в системе успешно реализованы эти требования пользователей.

Станислав Митрохин, руководитель разработки и продвижения «1С:Управления холдингом», представил основные возможности решения с точки зрения руководителей. На вопрос «Как 1С:Документооборот сделает вас быстрыми и сильными» развернуто ответил в своем обзорном докладе руководитель разработки этой системы Александр Безбородов.

О развитии направления цифровой экономики в решениях 1С:Предприятия рассказал директор по ERP-решениям Алексей Нестеров. Его доклад был посвящен первым успешным проектам цифровой трансформации в промышленности, торговле и сфере услуг, сельском хозяйстве, на транспорте и в строительстве. "Цифровые коровы", "цифровой лес", "цифровые здания", "цифровое производство" – вот лишь некоторые интересные примеры инновационного использования решений "1С".

Как и в прошлые годы на форуме большое внимание было уделено проектам внедрения, о которых рассказывали сами пользователи. Около 50 докладов о проектах у конечных клиентов – максимальное количество за 4-х летнюю историю форума. Среди докладчиков от пользователей выступили представители: «Почта России», «Мегаяон», «Вымпелком», Сбербанк России, «Газпром автоматизация», «Интерфакс», «ИОН», «РМ – Терекс», «Матч ТВ», «ЛЭМЗ», «Гранит», «Малахит», «ГКНПЦ им. М.В. Хруничева», ОКБ «Кристалл», «Аэроэлектромаш», «Башкирэнерго», «ТНС Энерго», «УАЗ», «Трансмашхолдинг», «РЕМИТ», «ОЗНА-Инжиниринг», «УГМК-ОЦМ», «Волгабурмаш», «Гулливер и Ко», «Полипластик», «РЭП Холдинг», курорт «Игора», «ЮМТ Индастри», «Паскаль Медикал», Завод ИНКОМ, «Благо», НМТП, Avito, «Брис-Босфор», «Ламбумиз», Завод «Продмаш», «Комацу СНГ», «Содружество Груп С.А.», а также представители ведущих консалтинговых компаний PwC и EY.

После пленарного заседания слушатели форума приняли участие в работе параллельных секций для основных категорий руководителей, использующих «1С:ERP» в своей работе: для ИТ-директоров, финансовых директоров и главных бухгалтеров, технических директоров и руководителей производств, коммерческих директоров, HR-директоров. На секциях ведущие разработчики и методисты фирмы «1С» наглядно продемонстрировали возможности «1С:ERP» для эффективного управления и учета на предприятиях.

Отдельные секции были посвящены функциональным возможностям и примерам использования «1С:Управление холдингом», «1С:Документооборот», сервисам «1С» и отраслевым решениям, расширяющим возможности «1С:ERP».