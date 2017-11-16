«Барс Груп» усовершенствовала технологическую платформу Alpha BI

«Барс Груп», дочерняя компания Национального Центра Информатизации госкорпорации Ростех, завершила ряд обновлений Alpha BI - программной платформы для создания бизнес-приложений, функционирующей также как самостоятельный аналитический инструмент.

Alpha BI нашла применение в самых различных отраслях: здравоохранение, машиностроение, сельское хозяйство, строительство, управление хозяйственной деятельностью, управление закупками, нефтехимическая отрасль, энергетика. Например, использование платформы в здравоохранении решило задачи создания базы всех медицинских организаций по стране с учетом ключевых параметров учреждений, и выдачи ключевых статистических отчетов на основе данных организаций. Таким образом, Alpha BI позволяет ключевым сотрудникам отрасли здравоохранения осуществлять мониторинг доступности разных видов медицинской помощи. Заказчик имеет регулярно обновляемую автоматизированную базу, возможность в «один клик» получать статистику и визуализировать зоны доступности услуг на карте.

В рамках масштабного обновления модификации подверглись средство многомерного предоставления данных и инструмент формирования аналитических панелей. Также в функционале программы появился конструктор регламентированных отчетов.

Первоначально была разработана новая модель получения данных, которая ускорила работу Alpha BI. В 25 раз сократилось время на отображение информации, начиная от получения данных из базы, их обработки, передачи и отрисовки на клиентском браузере.

Затем в рамках нового механизма OLAP – анализа данных были реализованы собственное аналитическое хранилище данных (Data Warehouse) и OLAP – клиент, в котором была применена технология отображения данных на клиентском браузере «Canvas», позволяющая на порядки повысить их объем и скорость обработки.

Следующим был разработан инструмент формирования аналитических панелей Dashdoards. Новый механизм сократил время разработки аналитических панелей в 3 раза, а также повысил их информативность и функционал за счет следующих технологических компонентов: механизма Drag-and-drop, большого количества разнообразных виджетов и настроек для них, механизма настройки источников данных с использованием OLAP – технологий и многофункционального механизма настройки связей между виджетами.

Обновление системы Alpha BI завершилось внедрением решения по формированию регламентированной отчетности. Инструмент позволяет более чем в 30 раз сократить трудозатраты специалистов Заказчика на формирование и сдачу регламентированной отчетности.

«Наша программная платформа помогает пользователю принимать взвешенные управленческие решения, обеспечивая его достоверными и согласованными данными. Модернизированный функционал существенно оптимизировал трудозатраты специалистов и в десятки раз сократил время получения необходимых данных. Совершенствование системы Alpha BI – это естественные изменения, позволяющие клиентам работать с актуальными процессами, так как производительность компаний будет стремительно возрастать по мере системного использования бизнес-аналитики», - отметил генеральный директор компании «Барс Груп» Тимур Ахмеров.