«Атол» и 2can представили компактное решение для мобильной торговли

«Атол» и 2can объявили о выпуске первого в России ультракомпактного «коробочного» решения для приема платежей за товар или услугу и выдачи кассового чека в соответствии с 54-ФЗ («О применении контрольно-кассовой техники…»). Решение объединяет самую маленькую и легкую на отечественном рынке онлайн-кассу «Атол 15Ф» и мобильный терминал 2can. Комплект предназначен для предприятий выездной торговли, курьерских фирм, а также интернет-магазинов и организаций общепита, имеющих собственную службу доставки.

Совместный продукт «Атол» и 2can позволяет курьерам принимать как наличные, так и безналичные платежи, проведенные с помощью банковских карт Visa, MasterCard, «Мир» и сервисов Apple Pay, Samsung Pay, Android Pay с соблюдением 54-ФЗ.

Ранее компании были вынуждены по отдельности приобретать необходимые для этого устройства, а также самостоятельно собирать документы и заключать договор эквайринга с банком. Сейчас клиенты получают в свое распоряжение уже готовое решение, полностью отвечающее их бизнес-задачам. Пользователю даже не нужно приезжать в банк – достаточно заполнить короткую анкету на сайте 2can, установить специальное приложение на своем мобильном телефоне или планшете, подключить с помощью него мобильный терминал и онлайн-кассу. И можно сразу приступать к работе.

Стоимость предлагаемого комплекта меньше общей стоимости всех необходимых устройств, приобретенных отдельно. Цена в рознице – 29 400 руб. с фискальным накопителем и 23 400 руб. без него.

«Совместное решение 2can с Атол позволяет с минимальными затратами запустить выездные / курьерские продажи в соответствии с 54-ФЗ», – сказал Виталий Семизвонкин, руководитель направления партнерских продаж.

Несмотря на «комплексность», новое решение не имеет рыночных аналогов по удобству переноски. Его общий вес с аккумулятором составляет всего 365 г. При этом миниатюрная онлайн-касса Атол 15Ф способна работать без подзарядки до 12 ч при печати чека каждые 15 минут. Сейчас курьеры могут носить устройства, распределив их по разным карманам. В ближайший месяц у пользователей появится возможность носить весь комплект в едином чехле.

В настоящее время совместное решение Атол и 2can работает с четырьмя мобильными приложениями на базе Android – iRECA: Курьер (компания «Софтбаланс»), Mobile SMARTS («Клеверенс»), БИФИТ.КАССА (БИФИТ), 1С: Мобильная касса и 1С: Управление нашей фирмой («1С»). Каждое из них позволяет совершать и отслеживать все выполненные кассовые операции, а также формировать отчетность. В ближайшее время будет реализована интеграция решения с мобильными приложениями компаний GROTEM и CDC.

«Адаптация компаний к новым условиям работы в соответствии с 54-ФЗ не должно снижать эффективности их бизнес-процессов. Это особенно актуально для предприятий выездной торговли и курьерской доставки, у которых правильность и скорость расчетов с покупателем всегда были в числе главных показателей их работы, – сказал Эдуард Болмосов, директор по продуктам компании «Атол». – В нашем совместном с 2сan комплекте мы постарались максимально учесть как требования законодательства, так и специфику деятельности подобных компаний. Получилось функциональное, простое и удобное в применении решение, которое доступно не только среднему, но малому бизнесу».

Совместный комплект «Атол» и 2can уже в продаже. Его можно приобрести у партнеров компании «Атол», которые работают во всех федеральных округах России.