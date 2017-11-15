«Вокорд» представила мобильный комплекс контроля дорожного движения Vocord Cyclops Portable

«Вокорд» (портфельная компания фондов с участием капитала РВК: «С-Групп Венчурс» и «Лидер-инновации»; резидент фонда «Сколково») выводит на рынок принципиально новый мобильный комплекс контроля дорожного движения Vocord Cyclops Portable.

Vocord Cyclops Portable предназначен для автоматического распознавания номеров транспортных средств, определения скорости и фотофиксации нарушений Правил дорожного движения (ПДД) и контроля транспортного потока на прямолинейных участках дорог. Также устройство автоматически оповещает о появлении автомобиля из списка розыска.

Мобильный комплекс имеет малый вес и габариты, монтируется на портативный штатив-треногу. Время развертывания системы занимает не более 15 минут. С его помощью контролируется до 3 полос движения в двух направлениях. Vocord Cyclops Portable обладает всеми техническими возможностями стационарных решений, фиксирует все транспортные средства (ТС), пересекающие рубеж контроля, автоматически определяет скорость, при этом погрешность измерения составляет не более 1 км/ч.

В новом Cyclops Portable используется объектив с автодиафрагмой P-iris и автофокусировкой, что позволяет точно устанавливать оптимальную экспозицию и глубину резкости, добиваясь более высокого качества изображения и, следовательно – более точное распознавание в широко диапазоне условий съемки. Устройство имеет автокалибровку и автоматическую оптимизацию программных настроек. Передача данных о нарушениях на сервер ЦОД осуществляется по беспроводной сети.

«Разработки и технологии, способствующие снижению аварийности на дорогах, доказали свою эффективность, и наша компания уделяет им большое внимание. Наше антивандальное компактное решение Vocord Cyclops Portable обещает стать лидером российского рынка, и полностью закрыть существующую потребность в мобильных комплексах фотовидеофиксации нарушений ПДД высокой точности» - отметили в компании «Вокорд».