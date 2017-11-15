В центре Москвы открылся флагманский Mi Store

Xiaomi объявила об открытии нового авторизованного магазина Mi Store в самом центре Москвы, на Тверской улице.

В России уже работает более 40 фирменных точек продаж техники Xiaomi, из которых 20 расположены в Москве. За развитие официальной фирменной розничной сети Xiaomi в России отвечает международная RDC Group – официальный партнер Xiaomi в России.

В авторизованных магазинах, созданных по международным стандартам Xiaomi, представлен широкий спектр продуктов, доступных для продажи в России. Кроме того, в рамках демо-зон посетители могут познакомиться и с товарами категории Mi Ecosystem – умными устройствами, работающими на основе интернета вещей – которые еще не доступны для покупки. Mi Store – это магазин, который предоставляет покупателю возможность по-настоящему познакомиться с брендом и проникнуться его философией.

Новый магазин расположен на Тверской, 27. В соответствии с потребностями жителей «города, который никогда не спит», он работает круглосуточно. Здесь можно протестировать и приобрести товары Xiaomi, забрать онлайн-заказы, а также воспользоваться услугами сервисно-ремонтной службы, которая оперативно починит сломанную технику в присутствии владельца.

Управляющий директор RDC Group Россия Николай Тюрин отметил: «Мы гордимся партнерством с Xiaomi – ведущим мировым брендом – и вложили много труда в то, чтобы развивать сеть его авторизованных магазинов в России. Сегодня в России работает более 40 фирменных точек продаж, из которых 18 – это полноценные монобрендовые магазины, другие выполнены в формате «островов» в галереях крупных торговых центров. Магазин на Тверской улице – первый в мире Mi Store, работающий 24 часа в сутки. Это важная веха, которая еще раз подтверждает нашу приверженность тому, чтобы активно развивать розничную сеть магазинов Xiaomi в России, предоставляя фанатам бренда простой и удобный способ покупки любимой техники».

Бренд Xiaomi известен россиянам, прежде всего, в категории смартфонов, сочетающих инновации с привлекательной ценой. В новом фирменном магазине москвичи смогут поближе познакомиться не только с мобильными новинками, но и с другими категориями товаров Xiaomi, официально представленными в России. Среди них различные «умные» устройства – аудио-устройства, фитнес-браслеты, портативные зарядные устройства, весы, очки виртуальной реальности, электросамокаты и др. Также здесь уже можно приобрести устройства, только что официально представленные в России: флагманский безрамочный смартфон Mi Mix2, камера Mi Action Camera 4K, напольные весы Mi Body Composition Scale и прикроватная лампа Mi Bedside Lamp.

Все гаджеты прошли сертификацию, поддерживают русский язык, а также же подлежат официальному сервисному обслуживанию на территории РФ. Весь ассортимент товаров также доступен в официальном интернет-магазине бренда mi-shop.com.

Менее чем за год фирменные авторизованные магазины бренда открылись по всей России и сегодня работают не только в Москве, но и в Санкт-Петербурге, Ростове-на-Дону, Екатеринбурге, Новосибирске, Уфе, Владивостоке, Рязани, Владимире, Кемерово, Барнауле. В ближайшее время планируется открытие дальнейших развитие фирменной розницы Xiaomi. Продолжающийся активный рост собственной торговой сети – один из важных факторов стабильного развития бренда и лояльности потребителей, а значит, и доли рынка Xiaomi в России.