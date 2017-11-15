В МТУСИ начал работу научно-образовательный центр «Лаборатории Касперского»

«Лаборатория Касперского» открыла в Московском техническом университете связи и информатики (МТУСИ) Научно-образовательный центр информационной безопасности. На его базе МТУСИ и компания «Лаборатория Касперского» будут вести подготовку специалистов, а также работать над научно-исследовательскими проектами в сфере кибербезопасности.

Центр откроет студентам МТУСИ доступ к самой актуальной информации о киберугрозах и методах защиты от них и позволит начинающим специалистам еще на этапе обучения принять участие в проектах и разработках «Лаборатории Касперского».

Открытие научно-образовательного центра в МТУСИ стало новым этапом сотрудничества университета и «Лаборатории Касперского». Студенты МТУСИ ежегодно участвуют в программе стажировок KasperskySafeBoard. Летом этого года студенты 4 курса бакалавриата приняли участие и добились отличных результатов в добровольном квалификационном экзамене выпускников вузов по информационной безопасности, проведенном Рособорнадзором совместно с «Лабораторией Касперского» и другими IT-компаниями.

В торжественном собрании «Дня Касперского» (Kaspersky CyberDay), посвященному открытию Научно-образовательного центра информационной безопасности «Лаборатории Касперского» в МТУСИ приняли участие заместитель руководителя Федерального агентства связи (Россвязь) Роман Шередин, ректор МТУСИ Сергей Ерохин, руководитель управления подбора персонала, развития бренда работодателя и образовательных программ «Лаборатория Касперского» Кирилл Ширяев и руководитель образовательных программ Дмитрий Постельник.

Заместитель руководителя Россвязи Роман Шередин поздравил компанию «Лаборатория Касперского» и МТУСИ с открытием Научно-образовательного центра и сказал: «Федеральное агентство связи (Россвязь) высоко ценит выдающийся вклад «Лаборатории Касперского» в борьбу с глобальными киберугрозами и поддерживает стремление компании к реализации образовательных инициатив, направленных на подготовку высококвалифицированных, современных, конкурентоспособных специалистов в области ИТ-безопасности».

Ректор МТУСИ Сергей Ерохин отметил: «Мы готовим специалистов, чья деятельность будет неразрывно связана с высокими технологиями и стремительно развивающимися средствами передачи и хранения информации. Поэтому дисциплины, относящиеся к сфере кибербезопасности, играют в нашем учебном процессе ключевую роль. Мы рады, что теперь нашим партнером в этом направлении стала «Лаборатория Касперского», обладающая столь обширным опытом борьбы с самыми сложными киберугрозами».

Руководитель управления подбора персонала, развития бренда работодателя и образовательных программ «Лаборатория Касперского» Кирилл Ширяев, поздравив студентов и преподавателей Университета с открытием Центра, рассказал о возможностях трудоустройства в компанию и программах стажировки «Лаборатории Касперского».

Руководитель образовательных программ «Лаборатория Касперского» Дмитрий Постельник выступил с презентацией «Инициатива компании по развитию профессионального образования для сферы кибербезопасности».

Для студентов, преподавателей и гостей университета были организованы семинары и лекции о карьерных возможностях и программах стажировок в «Лаборатории Касперского», особенностях рынка ИТ безопасности, а также мастер-классы и бизнес-игры от экспертов компании.

Студенты МТУСИ Денис Костин, Владимир Мусатов и Азамат Абидоков были награждены памятными призами от «Лаборатории Касперского» за лучшие выпускные квалификационные работы в области информационной безопасности.