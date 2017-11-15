Уличный LTE маршрутизатор Zyxel LTE7460 доступен в России

Российское подразделение Zyxel Communications объявило о поступлении в продажу уличного LTE маршрутизатора LTE7460. Устройство работает с сигналом сотовых операторов, соответствует классу защиты IP65 и способно функционировать в экстремальных условиях Российского климата. Маршрутизатор подходит для предоставления интернет-доступа в пригородах и общественных местах, в домах и офисах.

Наружный маршрутизатор Zyxel LTE7460-M608 4G LTE-A Series использует 3GPP release 10, category 6 — лучшую на сегодняшний день версию технологии LTE, обеспечивающую скорость передачи данных до 300/50 Mbps (DL/UL) с применением механизма Carrier Aggregation Approbation. Кроме того, он поддерживает сети 3G/2G с новейшей технологией Dual Carrier HSPA+ (DC-HSPA+), позволяющей развить скорость передачи данных до 42/5.76 Mbps (DL/UL). С его помощью вы получите сверхбыстрый и гибкий беспроводной выход в Интернет везде, где работает мобильная сеть LTE/3G/2G.

С целью упрощения сетевой интеграции LTE7460-M608 поддерживает два режима – моста и маршрутизатора. Для типичных приложений устройство можно использовать в качестве маршрутизатора, а функции моста потребуются для обслуживания уже имеющихся либо предпочитаемых пользователями устройств, таких как точки доступа старшего класса и шлюзы Small Business Gateway или Enterprise Gateway. Поддержка двух режимов позволяет легко совмещать LTE7460-M608 с разными типами устройств/шлюзов.

Наружный маршрутизатор Zyxel LTE7460-M608 4G LTE-A оборудован многодиапазонными антеннами с усилением до 8 dBi, которые эффективно работают вне помещений. Оптимизированная для наружного использования конструкция позволяет работать в условиях non-line-of-sight, когда трудно обеспечить необходимую мощность сигнала.

Zyxel LTE7460-M608 с помощью радиоинтерфейса LTE поддерживает TR-069, что позволяет оператору настраивать его конфигурацию в дистанционном режиме без использования проводной сети (over-the-air).

В устройство также интегрированы базовые функции межсетевого экрана IP: Защита от атак DoS, поддержка SPI, межсетевой экран на уровне приложений (от LAN к WAN, например, FTP, HTTP, Telnet, Ping).

Наружный маршрутизатор Zyxel LTE7460-M608 4G LTE-A уже доступен к заказу на территории России и СНГ.