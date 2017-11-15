ЦОВ-112 обработал около 0,5 млн экстренных вызовов «ЭРА-ГЛОНАСС»

В рамках развития государственной автоматизированной информационной системы «ЭРА-ГЛОНАСС» на базе технологий Naumen создан современный центр обработки экстренных вызовов – ЦОВ-112. Новый центр работает без простоев благодаря высокотехнологичным разработкам российского вендора, обеспечивающим отказоустойчивость автоматизированной системы на уровне 99.99% в режиме 24х7х365.

Государственная автоматизированная информационная система «ЭРА-ГЛОНАСС» выполняет задачу повышения безопасности дорожного движения и сохранения жизни и здоровья граждан при дорожно-транспортных и иных происшествиях на автомобильных дорогах в Российской Федерации. Наряду с оперативным получением информации об экстренных вызовах система обеспечивает взаимодействие с экстренными оперативными службами в части получения информации о мерах реагирования на ДТП. Кроме этого, обеспечивается обработка этой информации, её анализ, хранение и передача в экстренные оперативные службы, а также – доступ к данной информации пользователей, госорганов, органов местного самоуправления.

«Система «ЭРА-ГЛОНАСС» не имеет аналогов в мире, поскольку является первой подобной системой экстренного реагирования, которая безвозмездно предоставляет услуги помощи и спасения при дорожных происшествиях для всех граждан России, – сказал Роман Рулев, руководитель контакт-центра ГАИС «ЭРА-ГЛОНАСС». – Система создана с целью снижения смертности и тяжести последствий при ДТП. В 2015 году она была запущена в промышленную эксплуатацию. На сегодняшний день «ЭРА-ГЛОНАСС» уже доказала свою эффективность. В системе зарегистрировано свыше 1 170 000 автомобилей, принято и обработано более 460 000 экстренных вызовов, по 4660 из которых потребовалось привлечение экстренных оперативных служб. И каждый случай по-своему уникален. За каждым вызовом – жизнь и здоровье людей».

Как отмечает Роман Рулев, благодаря высокой скорости доставки информации об авариях в экстренные службы, всем пострадавшим была оказана своевременная помощь. Так, среднее время передачи информации в Систему-112 составляет менее 20 секунд.

Все механизмы системы экстренного реагирования работают слаженно. При аварии в автотранспорте срабатывает устройство вызова экстренных оперативных служб – сигнал определяется как вызов на номер 112. Такому вызову дается максимальный приоритет, и система «ЭРА ГЛОНАСС» получает экстренный вызов в автоматическом режиме. Экстренный вызов также можно произвести в ручном режиме: для этого нужно нажать кнопку SOS на панели в салоне автомобиля.

Как при автоматическом, так и при ручном экстренном вызове в случае ДТП в систему-112 поступает полный объем информации: точные географические координаты автомобиля, идентификационный (VIN) номер транспортного средства, характер удара, тип используемого топлива, а также прочие данные – количество пристегнутых ремней (опционально), цвет машины, марку и модель ТС и т.д. Это позволяет улучшить координацию экстренных служб при реагировании на аварию.

В основе подсистемы «ЦОВ-112» системы «ЭРА-ГЛОНАСС» – известные отечественные продукты: коммуникационная платформа Naumen Contact Center и платформа для управления бизнес процессами Naumen BPM. Решение развернуто на двух территориально распределенных площадках: в Москве (основной кластер) и Санкт-Петербурге (резервная инсталляция). Благодаря качественной технической реализации и резервированию обеспечивается гарантированно стабильная работа системы.

В рамках проекта реализованы интеграционные задачи. Так, для сквозного обмена информационными потоками система Naumen интегрирована с рядом важных компонентов инфраструктуры «ЭРА-ГЛОНАСС».

«Гибкие интеграционные возможности нашей системы позволили успешно встроить ее в инфраструктуру «ЭРА-ГЛОНАСС». За счет этого обеспечивается ускоренный обмен данными, что сокращает время работы с информацией об экстренном вызове. К примеру, на базе нашей BPM-системы реализована карточка вызова, которая автоматически открывается в момент поступления вызова. В ней ведется оперативная обработка поступившего обращения, – отметила Анна Кузнецова, руководитель департамента систем управления бизнес-процессами и документами Naumen. – ЦОВ-112 обеспечивает взаимодействие с территориальными органами МВД субъектов Российской Федерации».

«Нам, безусловно, приятно быть причастными к такому важному инфраструктурному проекту национального масштаба – «ЭРА-ГЛОНАСС». В создании автоматизированной системы обработки экстренных вызовов мы применили высокотехнологичные продукты и разработки Naumen, обладающие стопроцентной надежностью, поскольку обеспечение бесперебойной работы системы в такой сфере, как экстренная помощь попавшим в аварию людям – критически важно, – отметил Андрей Зайцев, директор департамента контактных центров Naumen. – Отрадно, что наша система со своей задачей успешно справляется».