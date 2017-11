Lenovo начинает российские продажи ноутбука ThinkPad A475

Lenovo представила 14-дюймовый ноутбук ThinkPad А475, построенный на базе процессоров AMD PRO и оснащенный оперативной памятью объемом до 32 ГБ, интегрированными видеокартами AMD Radeon и модулем 4G LTE. За 25 лет своего существования серия ноутбуков ThinkPad стала синонимом простоты и функциональности - новая модель расширяет возможности мобильных сотрудников за счет малого веса и компактности при традиционной для этой линейки надежности корпоративного уровня.

Устройства ThinkPad А475 комплектуются жесткими дисками или твердотельными накопителями объемом до 1 ТБ и мгновенной загрузкой операционной системы и приложений. Процессоры AMD PRO A10 и A12 6 и 7 поколений в сочетании с оперативной памятью DDR4 1866 МГц емкостью до 32 ГБ обеспечивают высокую производительность в условиях многозадачности.

Технология DASH (Desktop and Mobile Architecture for System Hardware) упрощает для IT персонала удаленное управление корпоративными устройствами, работающими на различных платформах и операционных системах. Видеокарта AMD Radeon обеспечивает быструю обработку фотографий и рендеринг 3D изображений. Интеграция графического чипа в процессор позволяет оптимизировать работу с самыми ресурсоемкими задачами.

14-дюймовые мониторы с разрешением 1366×768 или 1920×1080 точек в сочетании со встроенной стереосистемой Dolbi Audio, веб-камерой 720p и сдвоенным микрофоном обеспечивают качественную базу для мультимедийных развлечений и видеоконференций. Четкое изображение и чистое объемное звучание создают эффект присутствия и повышают эффективность совместной работы.

Опциональная док-станция ThinkPad 90W Ultra Dock значительно расширяет возможности использования периферии. Поместив ноутбук в док-станцию, пользователь может подключить устройство к нескольким внешним мониторам через интерфейсы HDMI 1.4, VGA, DVI и Display Port, а соединение с дополнительными устройствами возможно через 6 USB портов. Станция также осуществляет зарядку батареи ноутбука.

Lenovo ThinkPad A475 будет доступен на российском рынке с декабря 2017 года по ориентировочной розничной цене от 50 тыс. руб. через дистрибуторскую компанию MICS.