 

Gett запустил сервис пешей курьерской доставки Gett Delivery Lite

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, Текст: Владимир Бахур

Gett представила сервис Gett Delivery. Lite, рассчитанный на пешую курьерскую доставку посылок весом до 5 кг.

Доставку осуществляют пешие курьеры. Компания утверждает, что курьер заберет посылку в течение 25 минут и доставит получателю прямо в руки.

Заказать доставку можно в пределах Третьего транспортного кольца Москвы и отправить в любую точку в пределах МКАД. 

Сервис доступен по будням с 9:00 до 21:00. Стоимость доставки фиксированная: 450 руб. – внутри ТТК, 550 руб. – внутри МКАД. В стоимость включена доставка от двери и до двери. 

Стандартная доставка Gett Delivery автомобилем работает с посылками весом до 20 кг, размер до 180 см в трех измерениях. 

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