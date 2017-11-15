Gett запустил сервис пешей курьерской доставки Gett Delivery Lite

Gett представила сервис Gett Delivery. Lite, рассчитанный на пешую курьерскую доставку посылок весом до 5 кг.

Доставку осуществляют пешие курьеры. Компания утверждает, что курьер заберет посылку в течение 25 минут и доставит получателю прямо в руки.

Заказать доставку можно в пределах Третьего транспортного кольца Москвы и отправить в любую точку в пределах МКАД.

Сервис доступен по будням с 9:00 до 21:00. Стоимость доставки фиксированная: 450 руб. – внутри ТТК, 550 руб. – внутри МКАД. В стоимость включена доставка от двери и до двери.

Стандартная доставка Gett Delivery автомобилем работает с посылками весом до 20 кг, размер до 180 см в трех измерениях.