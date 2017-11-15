Fujitsu представила новые x86-серверы Primequest E

Fujitsu объявила о выпуске серии полностью обновленных серверов Primergy и Primequest, предназначенных для удовлетворения потребностей бизнеса в условиях эпохи цифровой трансформации. Созданные на базе новейшего семейства процессоров Intel Xeon Scalable, модернизированные серверы Fujitsu отличаются современным дизайном для обеспечения высокой производительности и гибкости выбора конфигурации.

Новую серию серверов Fujitsu возглавляют модели Primequest 3800E и Primequest 3400E, которые обеспечивают высокую производительность и улучшенную эффективность работы для критически важных сред. Они упрощают серверную инфраструктуру, предназначенную для критически важных вычислений, и выполнены в принципиально новом форм-факторе 7U.

Новые модели обеспечивают более высокую производительность при меньшем размере, что позволяет снизить энергопотребление и сократить расходы. Критически важные функции новых систем, включая улучшенные функции RAS, обеспечивают исключительную надежность платформы для максимальной непрерывности работы, что делает эти серверы экономически эффективными решениями для критически важных приложений, включая критические нагрузки UNIX, онлайн-обработку транзакций, пакетную обработку, приложения баз данных и аналитики в реальном времени.

Линейка серверов Primergy на базе процессоров стандартной архитектуры пополнилась 2 моделями: 2-процессорным мощным напольным сервером Primergy TX2550 M4 и 2-процессорным стоечным сервером начального уровня Primergy RX2520 M4. Обе модели представляют мощные и гибкие решения для различных областей применения, включая платформы для совместной работы и рабочие нагрузки, предъявляющие повышение требования к системам хранения данных.

Адаптированные решения отвечают любым требованиям заказчика благодаря широкому модельному ряду серверов Primergy и Primequest: начиная технологиями виртуализации и работой критически важных приложений, заканчивая файловыми серверами и серверами печати. Помимо различных размеров и форм-факторов (как стоечных, так и напольных) все серверы Primergy серии M4 предлагают возможность для настройки вычислительной мощности, памяти, храилища данных и сетевых компонентов.

Оливье де Ла Шапель (Olivier de La Chapelle), руководитель направления решений Fujitsu для ЦОД в регионе EMEIA, сказал: «В условиях эпохи цифровой трансформации компании должны предоставлять вычислительные решения для конкретных сценариев использования и рабочих нагрузок. Кроме того, они должны соблюдать баланс размера этих систем. Полностью обновленная линейка серверов Primequest и Primergy обеспечивает оптимизированную производительность, стоимость и гибкость практически для любой ИТ-задачи, модели использования, рыночного сегмента и требований бизнеса, помогая ускорить цифровую трансформацию с сохранением контроля над расходами».

Все новые серверы компании Fujitsu поддерживают возможность упрощенного удаленного управления на протяжении всего периода эксплуатации с помощью ПО Fujitsu ServerView Suite с интегрированным контроллером удаленного управления iRMC S5.

Новые серверы Primergy и Primequest можно приобрести во всем мире у компании Fujitsu и ее дистрибуторов. Стоимость зависит от страны, модели и конфигурации.