Dell EMC расширила линейку СХД класса all-flash среднего ценового диапазона

Dell EMC объявила о расширении линейки систем хранения данных среднего ценового диапазона двумя новыми массивами SC класса all-flash и выпустила обновленное программное обеспечение для Dell EMC Unity, призванное повысить эффективность и сократить издержки при хранении данных смешанного типа (блоков данных и файлов).

Dell EMC также представила программу лояльности Future-Proof Storage, в рамках которой компания обеспечивает трехлетнюю гарантию качества наряду с доступом ко всему необходимому программному обеспечению, защищает инвестиции в оборудование, гарантирует эффективность хранения данных, избавляет от сложностей при переносе данных и предоставляет бесплатное облако Virtustream Storage Cloud.

Новые массивы Dell EMC SC класса all-flash обладают премиальной производительностью и готовы к внедрению на крупных предприятиях. Эти массивы разработаны для того, чтобы помочь заказчикам модернизировать свои центры обработки данных: увеличить скорость обработки данных и повысить эффективность расходов при использовании существующих приложений. Задача массивов также заключается в предоставлении возможности использовать новые сценарии работы, подразумевающие использование флэш-памяти.

Модели Dell EMC SC5020F и Dell EMC SC7020F выполнены в форм-факторе 3U и оснащаются двойными контроллерами в конфигурации active/active, 8-ядерными процессорами Intel Xeon, до 256 ГБ памяти и поддержкой передачи данных по протоколам 10GB iSCSI и 16/32GB FC. Решения отличаются высокопроизводительной флэш-памятью: поддержка до 399 тыс. операций ввода/вывода в секунду (IOPS) в расчете на массив и до 3,9 млн IOPS в расчете на кластер из объединенных массивов; объединенным хранением данных, возможностями масштабирования и защиты: решения готовы к подключению к кластерам объединенных массивов, что позволяет с легкостью переносить рабочие среды и распределять нагрузки. А технология автоматического подключения резерва защитит бизнес от простоев; автоматической оптимизацией: интеллектуальная дедупликация и сжатие данных, многоуровневое хранение данных на базе RAID и полное динамическое выделение емкости мгновенно приведут к экономии затрат; комплексным оснащением программным обеспечением: при покупке массивов серии SC заказчик получает комплексное программное обеспечение, необходимое для работы всех функций, без необходимости оплачивать дополнительные лицензии.

Системы хранения данных Dell EMC Unity предназначены для инфраструктур, сочетающих SAN и NAS. Они дают преимущества флэш-памяти и просты в эксплуатации, позволяют заказчикам сократить сроки внедрений, упростить управление и легко получить гибридные хранилища с подключением облака.

В новой версии операционной системы Unity 4.3 появились несколько ключевых возможностей, включая дедупликацию, способствующую сокращению издержек, и ряд функций, позволяющих выполнять апгрейд без простоя оборудования и производить синхронизацию файлов. Dell EMC Unity 4.3 предлагает: улучшенную флэш-производительность и встроенную дедупликацию; синхронную репликацию файлов для защиты от потерь и обеспечения непрерывности бизнес-процессов; возможность обновления контроллеров СХД в реальном времени без потери доступа к данным.

Новая программа лояльности Dell EMC Future-Proof Storage обеспечивает заказчиков гарантиями на протяжении всего жизненного цикла массивов. В отличие от программ других поставщиков, предлагающих меньше преимуществ и ограниченный срок действия, программа Dell EMC несет конкретные гарантии, экономию денежных средств и защиту инвестиций при покупке новых массивов Dell EMC Unity и SC.

Программа лояльности Future-Proof Storage при покупке Unity и SC предлагает: трехлетнюю гарантию качества: Dell EMC гарантирует заказчикам соответствие своих продуктов всем заявленным характеристикам; гарантию эффективности флэш-массивов 4:1: предлагается без расширенных предварительных оценок и ограничений; простую миграцию данных: возможность обновления до новых массивов Dell EMC в любое время без остановки работы и ограничений в доступности данных; все необходимое программное обеспечение: системы хранения данных Dell EMC среднего ценового диапазона поставляются со всем необходимым ПО для функций хранения, управления и защиты, нет необходимости оплачивать дополнительные лицензии; встроенное облако Virtustream Storage Cloud (только в Dell EMC Unity): возможность автоматически прикреплять файлы и снэпшоты к облаку без какой-либо платы в течение года, в рамках условий программы.

При покупке новых массивов Dell EMC Unity или SC, вне зависимости от того, приобретаются ли они напрямую у Dell EMC или ее авторизованных поставщиков, при наличии действующего контракта на обслуживание заказчики получают доступ ко всем преимуществам новой программы лояльности без дополнительных затрат.

«Стремясь помочь нашим клиентам модернизировать свои дата-центры, мы добавили в массивы SC класса all-flash инновационные функции и увеличили производительность. Работа по повышению эффективности и удобства также затронула операционную систему Unity, — сказал Джефф Бодро (Jeff Boudreau), президент Storage Platforms, Dell EMC. – Мы также повысили ценность работы с компанией Dell EMC для наших партнеров, представив новую программу лояльности Future-Proof Storage. Она несет целый ряд новых преимуществ, таких как доступ ко всему необходимому программному обеспечению, защиту инвестиций в оборудование и трехлетнюю гарантию качества, которая предоставляется на самый большой срок из всех подобных программ на рынке».

Пакет Dell EMC Services включает услуги внедрения и поддержки всех технологических решений компании с учетом индивидуальных требований клиентов к оснащению, гибкости и масштабируемости.

Начало продаж новых моделей SC класса all-flash запланировано на декабрь 2017 года. ОС Unity 4.3 выйдет в январе 2018 года. Доступ к новой версии операционной системы смогут получить клиенты Dell EMC с соответствующим договором на оказание услуг поддержки. С сегодняшнего дня при покупке новых массивов SC или Dell EMC Unity заказчики автоматически становятся участниками программы Dell EMC Future-Proof Storage вне зависимости от того, приобретают ли они массивы непосредственно у Dell EMC или у авторизованных поставщиков.