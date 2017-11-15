Блокчейн медиа-платформа Publiq готова к старту

Publiq объявила о запуске независимой медиа-платформы. В отличии от других медийных продуктов, представленных на рынке, Publiq позволяет каждому автору не только свободно размещать материалы и получать вознаграждение за свою работу, но также принимать участие в создании и распределении совокупного дохода. Чем выше активность на платформе и производимый доход, тем больше сможет получить каждый участник. При этом оплата за чтение с пользователей не взимается.

Другой особенностью Publiq является принципиальная невозможность любой цензуры и отсутствие посредников между авторами и читателями. Каждый автор решает сам, о чем он хочет поведать миру, а каждый читатель может быть на 100% уверен в том, что получает оригинальный авторский текст. Никто не может удалить и/или изменить размещенный контент.

За сохранность и аутентичность информации, а также формирование механизма вознаграждения отвечает независимый блокчейн собственной разработки, который основан на алгоритме Proof-of-Stake (подтверждение доли). Блокчейн содержит информацию о счете, транзакциях, метаданных контента и регулирует создание и обращение внутренних денежных средств в системе Publiq: определенные суммы начисляются авторам пропорционально их рейтингу. Рейтинг формируется автоматически на основе читательских отзывов.

Также в архитектуре Publiq существенную роль играет искусственный интеллект (ИИ). Его основная задача – помогать рекламодателям в выборе целевой аудитории и материалов, а также ориентировать читателей в многообразии информации и обеспечивать им доступ к альтернативным точкам зрения. ИИ анализирует и интерпретирует контент, группирует его по событиям, темам и фактам, присваивает ему определенные категории, создает значимые связи и осуществлять поиск.

Основная валюта платформы – Publiq токены (PBQ Token). С помощью PBQ авторы будут публиковать контент и получать вознаграждение, рекламодатели – размещать рекламу, а остальные участники сообщества – получать доход пропорциональный своей активности в системе. Авторы начинают зарабатывать с первой же публикации и могут свободно тратить свои PBQ в экосистеме Publiq (продвигать собственный контент или становится майнерами) или обменивать их на другую крипто- или фиатную валюту.

PBQ токены будут частично распределены среди участников продажи токенов, а также выпускаться и распространяться в процессе майнинга. Уникальная архитектура обеспечивает полную независимость блокчейн цепи: ни один майнер не контролирует сеть независимо от размера своей доли.

По итогам любого выпуска токенов через майнинг каждый автор автоматически получит новую долю токенов, соразмерную с его рейтингом в системе.

Общее количество выпускаемых PBQ токенов ограничено и не превысит 500 млн. Общее количество токенов PBQ, доступных для продажи, составляет 150 млн. Продажа токенов начинается 15 ноября и продлится месяц.

Разработка проекта началась три года назад. Общий объем инвестиций со стороны основателей и партнеров составил более $1 млн. В международной команде проекта более 35 человек, к участию в разработке также привлечены более 20 внешних экспертов и специалистов в сфере медиа, технологий и финансов со всего мира.

В январе 2018 года будет запущена бета версия платформы со всей основной функциональностью: блокчейн, публикация контента, распределение доходов, инфраструктура для владельцев PBQ токенов и т.д. Размещение авторских материалов и привлечение медиа-партнеров и рекламодателей начнется в мае 2018 года.

Publiq организован по принципу маркетплейса: медиа-каналы смогут бесплатно выбирать любой размещенный на платформе контент для дальнейших публикаций. Свободный доступ к контенту позволит издателям оперативно и без лишних затрат открывать новые каналы для распространения информации. Уровень дохода медиа-партнеров зависит от обеспечиваемого ими трафика.

Алекс Таббах, CEO Publiq, отметил: «В современном медиа-мире между читателем и автором стоит множество посредников: издатели, СМИ, социальные сети и т.д., у которых есть возможность вмешиваться в творческий процесс. При этом в большинстве случаев полагающаяся автору компенсация (или бОльшая ее часть) достается посредникам. Publiq меняет представление о способах распространения и получения информации и позволяет преодолеть все недостатки современных медиа, такие как: цензура, централизация, некачественный контент, манипулирование, непрозрачность, несправедливое распределение доходов и другие».

Основная стратегия Publiq – формирование альтернативной P2P медиа-среды, которая будет открыта для всех. Publiq стремится свести на нет монополию на авторский контент со стороны Google, Facebook и других каналов за счет справедливого распределения доходов и оптимизации рекламы. Основная цель Publiq – создание самой большой медиа-платформы в мире уровня Bitcoin и Etherium.