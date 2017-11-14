Trend Micro представила серию TippingPoint TX с самой высокой скоростью проверки сети

Trend Micro Incorporated объявила о доступности решения с самым высоким в отрасли показателем пропускной способности при предотвращении угроз. Новое решение обеспечивает пропускную способность при предотвращении вторжений в 40 Гбит/с при высоте всего в один юнит (1U). Таким образом, Trend Micro – первая компания на рынке, которая достигла такого соотношения показателей эффективности и размеров решения.

Trend Micro TippingPoint 8200TX и 8400TX с технологиями XGen – новые модели в семействе TippingPoint Threat Protection System (TPS). С гибкой моделью лицензирования у этого долгожданного обновления платформы, клиенты могут легко масштабироваться и достичь требуемого уровня производительности. Все это – благодаря возможности «оплаты по мере роста» (pay-as-you-grow) и переназначению лицензии на развёртывание TPS без изменения сетевой инфраструктуры.

«Это компактное и легко масштабируемое решение позволит компаниям обеспечить оптимальный уровень безопасности в рамках всей инфраструктуры, особенно там, где ограничения по занимаемому пространству в стойке, становятся проблемой, – отметил Роб Аюб (Rob Ayoub), директор по исследованиям IDC. – Trend Micro удовлетворила потребности клиентов благодаря гибкой модели лицензирования семейства TPS и сниженной совокупной стоимости владения, разделив при этом аппаратное и программное обеспечение. Новая модель поможет партнерам улучшить клиентский сервис, позволив повысить производительность с помощью лицензионного ключа, аналогично программному обеспечению».

В своем отчете «Системы предотвращения вторжений нового поколения 2017» (2017 NSS Labs Next Generation Intrusion Prevention Systems) независимая лаборатория NSS Labs дала оценку «Рекомендовано» серии TX. NSS Labs испытала решение TippingPoint TX, общий рейтинг эффективности которого составил 99,6%. Система доказала свою эффективность в области обнаружения приемов защиты от детектирования. Результаты тестирования лишь подтверждают стремление Trend Micro предоставлять своим клиентам лучшие в отрасли решения, а также лидерство компании в области сетевой защиты.

«В ходе нашего группового теста систем предотвращения вторжений нового поколения 2017, решения Trend Micro продемонстрировали впечатляющие результаты с точки зрения производительности и обеспечения безопасности, – отметил Викрам Фатак (Vikram Phatak), генеральный директор NSS Labs. – Несмотря на высоту в 1U, новая серия TX не приемлет компромиссов с точки зрения эффективности».

Серия TX обеспечивает интегрированную передовую защиту, используя и улучшая анализ угроз благодаря Trend Micro Smart Protection Network (SPN) для обнаружения и блокирования известных, неизвестных и скрытых угроз в режиме реального времени, а также теперь включает функцию фильтрации URL-адресов и контроль за переходами пользователей по вредоносным ссылкам. Благодаря функции Advanced Threat Analysis новое решение также интегрируется с Deep Discovery и незамедлительно сообщает о подозрительных объектах, включая URL-адреса, которые анализируются и при необходимости, блокируются. Это гарантирует предприятиям по всему миру максимальную защиту от скомпрометированных и вредоносных веб-сайтов.

«После того, как решение Trend Micro показало эффективность в 100% по результатам отчета Breach Detection System от NSS Labs в октябре, мы укрепили наше лидерство в области сетевой защиты, – сказал Стив Куэйн (Steve Quane), исполнительный вице-президент по сетевой защите и безопасности гибридных облачных сред в Trend Micro. – Наши корпоративные решения по обеспечению безопасности говорят сами за себя с точки зрения их эффективности, и новая серия TX не стала исключением».