«Техносерв» - крупнейший классический интегратор для финансовых организаций

«Техносерв» стала крупнейшим классическим интегратором на российском рынке информационных технологий в финансовом секторе.

Согласно данным рейтинга «Крупнейших поставщиков ИТ для банков 2017», выпущенного CNews Analytics, «Техносерв» занял третье место после компаний «Сбертех» (ИТ-структура Сбербанка, ориентированная на обслуживание головной компании) и ЦФТ (разработчик специализированного банковского ПО). Таким образом «Техносерв» стал крупнейшим классическим интегратором на рынке ИТ-услуг для банков.

Критерием ранжирования участников рейтинга «Крупнейших поставщиков ИТ для банков 2017» стала сумма выручки компаний от реализации проектов в сфере информатизации финансового сектора в 2016 году. По данным CNews выручка 50 крупнейших поставщиков в данном сегмента за год увеличилась на 23% и составила 137,4 млрд. руб.

Выручка компании «Техносерв» в 2016 году в сегменте финансовых организаций превысила 13,5 млрд. руб., увеличившись за год на 26%. Среди ключевых заказчиков интегратора: ВТБ24, Сбербанк, ЦБ РФ, Промсвязьбанк, Газпромбанк, Интеза и др.

«Мы активно развиваем взаимовыгодное партнерство с ведущими российскими банками и финансовыми организациями, обеспечивая более четверти оборота ГК «Техносерв». Так, в 2016 году рост доли финсектора составил 26% в сравнении с предыдущим финансовым периодом, – отметил Владимир Волков, старший вице-президент компании «Техносерв», курирующий работу технического блока интегратора и департамента по работе с финансовыми организациями. – В эпоху цифровой экономики технологическое лидерство становится одним из ключевых факторов успеха современного банка в борьбе за клиентов и высокое качество сервисов. Сегодня драйверы роста – это не только быстрая разработка, Big Data и наращивание внутренней экспертизы, но и результативная работа вместе с командой заказчика на стыке ИТ и бизнеса. Именно такое глубокое понимание рыночных возможностей и внутренних процессов «Техносерв» предлагает игрокам финансового рынка».