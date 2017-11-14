Сервис Zadarma снизил и заморозил стоимость на номера 8-800

Сервис облачной телефонии Zadarma объявил об очередном снижении стоимости подключения номеров 8-800. Новая планка установлена на уровне 800 руб., прежняя стоимость составляла 1900 руб.

Акция посвящена приближающейся зиме. Представители сервиса подчеркнули, что новая цена на 8-800 заморожена до весны, то есть, до 1 марта 2018 года, однако поторопиться стоит - можно успеть подключить самые красивые номера.

Сервис Zadarma предлагает не только низкую стоимость подключения tool free номеров, но и также выгодные условия - абонентская плата как таковая отсутствует, а обязательный платеж в 790 руб. сразу попадает на баланс в сервисе и тратится на связь (хватит более, чем на 250 входящих минут с мобильных России).