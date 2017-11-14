R-Style Softlab выпустила новое решение для электронного взаимодействия банков с ЕСИА

R-Style Softlab включила в линейку продуктов RS-Connect новый модуль — «RS-Connect. Регистрация в ЕСИА», предназначенный для обмена данными между банками и Единой системой идентификации и аутентификации (ЕСИА).

С помощью ИТ-решения кредитные учреждения, получившие статус Центра обслуживания ЕСИА, будут подтверждать и регистрировать записи клиентов в Единой системе идентификации и аутентификации (на портале госуслуг). В перспективе наличие статуса Центра обслуживания ЕСИА откроет банкам доступ к базе биометрических данных пользователей, зарегистрированных в системе. С ее помощью они будут идентифицировать клиентов удаленно — по определенному набору биометрической информации.

После установки модуля «RS-Connect. Регистрация в ЕСИА» банки смогут запустить ряд других «коннекторов», открывающих доступ к информации из ЕСИА, в частности, выписке из ПФР, что повысит эффективность оценки кредитоспособности клиента на основании его начислений в Пенсионный фонд.

«Подтверждение учетной записи в ЕСИА — востребованная услуга. Наличие ее в банке не только привлечет к нему новых клиентов, но и даст кредитному учреждению другую большую преференцию – возможность получать данные о клиенте из ЕСИА», — отметила Анна Назарова, заместитель директора департамента банковского ПО RS-Bank компании R-Style Softlab.

Решение можно интегрировать с любой автоматизированной банковской системой. Онлайн-взаимодействие реализуется посредством веб-сервиса, в офлайн-режиме для этого служит файловый обмен. Для интеграции с АБС от компании R-Style Softlab — RS-Bank V.6 и RS-Bank v. 5.5 — в модуле предусмотрены встроенные сервисы.

Линейка RS-Connect включает также решения для интеграции и обмена данными с ГИС ЖКХ, ПФР, ФНС, ФССП, ЦИК и другими ведомствами.