Публичные SaaS-сервисы Oracle доступны в ЦОД российских клиентов

Oracle объявила о начале продаж облачных приложений Oracle SaaS Cloud at Customer в России. Публичные SaaS-сервисы Oracle нового поколения теперь доступны к заказу и размещению на территории российских заказчиков по модели Oracle Cloud at Customer. Эти бизнес-сервисы оснащены встроенными функциями мобильности, искусственного интеллекта и интернета вещей и охватывают все аспекты деятельности предприятия — от ERP, SCM и HCM до CX.

Многие компании и организации сегодня заинтересованы в получении преимуществ от облачных вычислений, однако, далеко не все готовы полностью перейти в облако. Корпорация Oracle, единственная среди облачных поставщиков, предлагает три разных способа использования этих новых технологий. Они могут развертываться традиционным образом – на площадке заказчика, использовать непосредственно публичное облако, а также уникальную модель Oracle Cloud at Customer, теперь доступную и для SaaS, когда клиенты получают все преимущества подписки на облачные бизнес-приложения при работе в собственном ЦОД. Oracle будет управлять этими сервисами так же, как сервисами публичного облака. Oracle SaaS Cloud at Customer предлагается по подписке и функционально ничем не отличается от публичного облака Oracle Cloud, но развертывается за фаерволом клиента.

«Клиентам, использующим Oracle SaaS Cloud at Customer, не нужно заботиться о модернизации и обновлении своих систем, программного обеспечения, что подчас требует значительных ресурсов. Это ответственность поставщика. Поэтому они применяют последние версии бизнес-приложений с самыми новыми функциями и модулями, - отметил Свами Натараджан, главный стратег по развитию бизнеса Oracle SaaS в регионе EMEA. - Oracle обеспечивает также самый высокий уровень информационной безопасности и защиты данных (резервное копирование), мониторинг, управляемость в целом, унифицированную поддержку. Данные факторы – важные аргументы в пользу облака».

Облачное предложение Oracle рассчитано на страны со строгими регуляторными требованиями, ограничивающими использование сервисов публичных облаков. Теперь руководители и специалисты функциональных подразделений, которые хотят использовать преимущества облачных приложений нового поколения, легкоуправляемых и надежных, масштабируемых и безопасных, получают возможность делать это в своем собственном дата центре в соответствии с локальными требованиями. И Россия является страной №1 для продвижения Oracle SaaS Cloud at Customer.

Эта модель позволяет решить задачи локализации данных (таких кaк персональные, содержащие банковскую или коммерческую тайну, секретную информацию) в соответствии с требованиями российского законодательства, обеспечить сохранение контроля над данными и минимизацию задержки в сети (например, за счет размещения данных ближе к пользователям или при построении конфигурации «active-active» с резервированием узлов и синхронной репликацией). В результате клиент может разворачивать собственную сиcтему контроля безопасности внутри своей сети под защитой своего фаервола.

В отраслевом разрезе Oracle SaaS Cloud at Customer обеспечит выгоды прежде всего телекоммуникационным, розничным, производственным и финансовым организациям – как в части оптимизации затрат и использования передовых функций, так и операционной гибкости. Предложение ориентировано на российский корпоративный рынок, на крупных заказчиков, как уже использующих Oracle, так и новых.

Теперь облачные решения всех трех уровней SaaS, PaaS и IaaS предоставляются по модели Oracle Cloud at Customer. Помимо платформенных и инфраструктурных сервисов клиенты получили возможность использовать в своих собственных ЦОД SaaS-сервисы, охватывающие все аспекты деятельности предприятия - планирование ресурсов предприятия (Enterprise Resource Planning, ERP), управление человеческим капиталом (Human Capital Management, HCM), управление клиентским опытом (Customer Experience, CX) и управление цепочками поставок (Supply Chain Management, SCM).

Передовые облачные приложения Oracle основаны на данных и учитывают специфику бизнеса. Они оснащенны встроенными функциями мобильности, искуственного интеллекта (ИИ) и интернета вещей (IoT), которые можно использовать например, при выработке рекомендаций в облачных решениях по развитию карьеры (Career Development) и обучению (Oracle Learning Cloud). Новые функции на основе искуственного интеллекта позволяют оптимизировать условия оплаты, найти подходящих поставщиков для конкретных потребностей, создавать сценарии для чат-ботов рекрутеров и аналитику для выбора кандидатов. Они оптимизируют процесс реализации маркетинговых кампаний, сокращают продолжительность циклов продаж и упрощают процессы обслуживания клиентов. Например, использование графической оптимизации цен на базе ИИ позволяет менеджерам по продажам при формировании ценовых предложений получать рекомендации относительно выбора соответствующего размера скидок для каждого конкретного случая. Новые интерфейсы взаимодействия ставят на первое место потребности и опыт пользователей, поэтому облачные решения Oracle получили логичный, простой и интуитивно понятный дизайн.

Интерес российских клиентов к использованию PaaS-сервисов в модели Oracle Cloud at Customer перешел в практическую плоскость. В ключевых отраслях – телеком, розничный бизнес, финансовый сектор - крупные компании выбрали уникальные платформенные сервисы для решения разных задач бизнеса, связанных с тестированием, разработкой, миграцией систем.

«Oracle SaaS Cloud at Customer – это предложение с большим будущим, которое не имеет аналогов на российском рынке. Успех уникальной облачной модели Oracle в части использования платформенных сервисов открывает огромные перспективы для российских руководителей по управлению персоналом, финансами, логистикой, производством, продажами и многих других функциональных направлений, - отметил Олег Порецкий, директор департамента бизнес-приложений Oracle в России. - Это позволит ускорить цифровую трансформацию предприятий на основе самых передовых разработок в области SaaS и в целом стимулирует рост облачного рынка в России».